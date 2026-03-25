Medellín produce 60 toneladas más de basura al día este año: ¿qué pasa?

Medellín produce cada vez más basura. Durante los primeros dos meses de este año, la capital antioqueña incrementó su promedio de basuras recolectadas en 60 toneladas diarias. Mientras al cierre de 2025 ese indicador se situó en 2.068 toneladas diarias, durante enero y febrero de 2026 ese promedio se ubicó en 2.128 toneladas diarias. El tema no es aislado. Al cierre de 2025, la ciudad ya había terminado el año con un incremento en la recolección de residuos sólidos. Mientras en 2024, todos los días se recogían en promedio 1.926 toneladas, ese estimado se ubicó en 2.068 toneladas diarias en 2025, lo que equivale a una variación del 7,42% (140 toneladas más cada día). Le puede interesar: Impacto del relleno La Pradera: Emvarias inicia estudio epidemiológico en municipios cercanos Según advierte Gustavo Adolfo Castaño Galvis, gerente de Emvarias, la situación está atravesada por múltiples variables, que van desde un incremento de la población, hasta un cambio en los usos del suelo en varios barrios. “Hemos identificado varios temas por los cuales se ha incrementado el número de toneladas que están llegando diariamente al relleno, no solo de Medellín, sino de todos los municipios. Básicamente la población sigue aumentando. Al aumentar la población, son más los residuos que se nos están generando. Hay otro tema muy importante, mucho extranjero que está llegando y producto de eso también hay muchos sitios que nos han cambiado su uso”, apuntó el funcionario.

Sobre esta última variable, Castaño añadió que muchos sectores de la ciudad, que antes eran residenciales, ahora se han volcado a ofrecer servicios turísticos y se han llenado de locales comerciales, lo que ha cambiado las dinámicas de producción de basura. De igual forma, el gerente señaló que el auge de las plataformas de servicios a domicilio ha generado que muchos ciudadanos se hayan volcado a esa opción, que a su vez incide en el incremento de la producción de basuras. Lea también: ¿Crisis de basuras en Bello? Alcaldía se agarró con el operador y dice que lo va a cambiar “En términos generales, hay un crecimiento en promedio de un 7% de los residuos año a año. Entre el 2024 y 2025, los residuos que se llevaron a rellenos sanitarios desde Medellín crecieron un 7%. Ahora seguimos viendo igual ese crecimiento. Tenemos unos sectores, por ejemplo, la parte nororiental de la ciudad, en las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez) es donde vemos un mayor crecimiento en la generación de residuos”, precisó.

Un problema estructural

Las implicaciones que esta dinámica está teniendo para la ciudad son de todo tipo. Organizaciones como el programa Medellín Cómo Vamos ya habían alertado en su informe de calidad de vida de 2025 que este gran volumen de residuos que se deposita en los rellenos sanitarios ponía sobre la mesa sobre todo dos grandes problemáticas: las bajas tasas de aprovechamiento y los onerosos costos e impactos ambientales que implica transportar esas basuras.

Por el primer lado, Medellín Cómo Vamos expuso que de las 683.511 toneladas que Medellín había depositado en La Pradera en 2023, solamente 109.069 toneladas habían podido ser recuperadas como material reciclable. Los datos de 2023 daban cuenta de que mientras en Medellín la tasa de aprovechamiento del servicio de aseo era del 13,69% en 2023, en Bogotá estaba en 42,53%; es decir, casi tres veces más. En el caso de Medellín, el informe advirtió que incrementar esa tasa de aprovechamiento era una tarea crítica, sobre todo teniendo en cuenta que cerca del 85,5% de los residuos que se recolectan en Medellín y su área metropolitana son potencialmente aprovechables. Lea además: ¿Por qué Bogotá triplica a Medellín en aprovechamiento de residuos sólidos? Los cálculos de Medellín Cómo Vamos apuntaban a que si la ciudad –que aporta cerca del 62% de lo que en total se dispone sobre el relleno sanitario La Pradera– lograba aumentar al 40% esa tasa de aprovechamiento, la vida útil del relleno podría extenderse entre dos y tres años más de lo previsto. Por otro lado, el programa también advirtió que la actual capacidad logística del departamento para llevar los residuos a La Pradera no solo se traducía en altos costos de transporte, sino en la generación de más emisiones.