Las 8 obras en carpeta para no embotellar a Medellín con el tráfico de las 4G

El ingreso de las autopistas de cuarta generación (4G) a los centros urbanos representa uno de los mayores hitos logísticos para el país, pero al mismo tiempo plantea un desafío de movilidad para Medellín. Sin la infraestructura adecuada, la capital del departamento corre el riesgo de convertirse en un embudo para miles de vehículos de carga y particulares que entrarán y saldrán diariamente hacia el Oriente, el Occidente, Norte y Suroeste del departamento. Frente a este panorama, la Alcaldía, en conjunto con el Área Metropolitana, lidera una estrategia de planificación que busca anticiparse al taco con la actualización de diseños de ocho proyectos.

Para articular la ciudad con los corredores logísticos y regionales, la actual administración estableció un frente común junto al Metro, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Gobernación por tratarse de vías nacionales. No obstante, al asumir la gestión, el diagnóstico físico y financiero de la infraestructura distrital reveló un panorama crítico: la pérdida de cuatro años del gobierno de Daniel Quintero en los que no se avanzó en la estructuración de proyectos clave, particularmente en los intercambios del metro de la 80. Según el secretario de Infraestructura, Jaime Naranjo, esta parálisis institucional obligó a priorizar de manera urgente aquellos puntos críticos que registran la mayor carga de tráfico y que amenazan con convertirse en los peores cuellos de botella para la movilidad interna. Entre estas obras destacan los intercambios viales de Rinconcito Ecuatoriano, el de la carrera 70 con la Avenida 80 y la segunda fase del de San Juan. La ausencia de avances previos en estos puntos impidió que el banco de proyectos del Distrito se enfocara de lleno en las nuevas necesidades de conectividad regional, obligando a concentrar los esfuerzos iniciales en resolver los pasivos de planeación heredados de la administración anterior.

Uno de los proyectos más avanzados y próximos a licitar para mitigar el flujo vehicular hacia el Oriente es el intercambio San Carbón. Esta obra consistirá en un lazo vial diseñado para permitir la conectividad directa hacia el sur de la ciudad desde Las Palmas, aliviando el tráfico que actualmente colapsa el sector. Aunque los diseños definitivos de este intercambio quedaron listos en 2019 e inicios de 2020, durante la pasada alcaldía, la falta de gestión impidió su ejecución material, lo que obligó a revisar y actualizar sus componentes técnicos y económicos para adaptarlos a las realidades de la ciudad. La revisión del banco de proyectos Distrital, que cuenta con más de 200 estudios, permitió extractar ocho iniciativas más urgentes para responder al reto de las vías 4G y la movilidad local. Este portafolio priorizado incluye corredores e intercambios críticos en la carrera 65, el sector de La Iguaná, el sistema vial del río Medellín, la avenida 80 y las conexiones estratégicas de oriente a occidente.