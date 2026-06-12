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Las 8 obras en carpeta para no embotellar a Medellín con el tráfico de las 4G

Alcaldía prioriza un paquete de intervenciones para actualizar diseños viales y estructurar corredores que unan con las 4G.

  • Medellín prioriza un paquete de intervenciones estratégicas para actualizar diseños viales obsoletos y estructurar los corredores clave que conectarán los flujos de las autopistas de cuarta generación con la malla urbana del distrito. FOTO: JULIO HERRERA
    Medellín prioriza un paquete de intervenciones estratégicas para actualizar diseños viales obsoletos y estructurar los corredores clave que conectarán los flujos de las autopistas de cuarta generación con la malla urbana del distrito. FOTO: JULIO HERRERA
hace 1 hora
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El ingreso de las autopistas de cuarta generación (4G) a los centros urbanos representa uno de los mayores hitos logísticos para el país, pero al mismo tiempo plantea un desafío de movilidad para Medellín. Sin la infraestructura adecuada, la capital del departamento corre el riesgo de convertirse en un embudo para miles de vehículos de carga y particulares que entrarán y saldrán diariamente hacia el Oriente, el Occidente, Norte y Suroeste del departamento.

Frente a este panorama, la Alcaldía, en conjunto con el Área Metropolitana, lidera una estrategia de planificación que busca anticiparse al taco con la actualización de diseños de ocho proyectos.

Para articular la ciudad con los corredores logísticos y regionales, la actual administración estableció un frente común junto al Metro, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Gobernación por tratarse de vías nacionales.

No obstante, al asumir la gestión, el diagnóstico físico y financiero de la infraestructura distrital reveló un panorama crítico: la pérdida de cuatro años del gobierno de Daniel Quintero en los que no se avanzó en la estructuración de proyectos clave, particularmente en los intercambios del metro de la 80.

Según el secretario de Infraestructura, Jaime Naranjo, esta parálisis institucional obligó a priorizar de manera urgente aquellos puntos críticos que registran la mayor carga de tráfico y que amenazan con convertirse en los peores cuellos de botella para la movilidad interna. Entre estas obras destacan los intercambios viales de Rinconcito Ecuatoriano, el de la carrera 70 con la Avenida 80 y la segunda fase del de San Juan.

La ausencia de avances previos en estos puntos impidió que el banco de proyectos del Distrito se enfocara de lleno en las nuevas necesidades de conectividad regional, obligando a concentrar los esfuerzos iniciales en resolver los pasivos de planeación heredados de la administración anterior.

InfogrÃ¡fico
Las 8 obras en carpeta para no embotellar a Medellín con el tráfico de las 4G

Uno de los proyectos más avanzados y próximos a licitar para mitigar el flujo vehicular hacia el Oriente es el intercambio San Carbón. Esta obra consistirá en un lazo vial diseñado para permitir la conectividad directa hacia el sur de la ciudad desde Las Palmas, aliviando el tráfico que actualmente colapsa el sector.

Aunque los diseños definitivos de este intercambio quedaron listos en 2019 e inicios de 2020, durante la pasada alcaldía, la falta de gestión impidió su ejecución material, lo que obligó a revisar y actualizar sus componentes técnicos y económicos para adaptarlos a las realidades de la ciudad.

La revisión del banco de proyectos Distrital, que cuenta con más de 200 estudios, permitió extractar ocho iniciativas más urgentes para responder al reto de las vías 4G y la movilidad local. Este portafolio priorizado incluye corredores e intercambios críticos en la carrera 65, el sector de La Iguaná, el sistema vial del río Medellín, la avenida 80 y las conexiones estratégicas de oriente a occidente.

Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura advierte que la viabilidad de estas obras depende de un ejercicio financiero conjunto con Hacienda, partiendo de la premisa de que no tiene sentido acumular diseños si no se cuenta con la certeza presupuestal para iniciar su construcción de forma inmediata.

El fenómeno de los estudios “engavetados” también representa plata pública que no pasa del papel, porque cuando un diseño se guarda durante cuatro o cinco años, las dinámicas del territorio cambian por completo: se presentan invasiones de predios, se alteran los flujos vehiculares y los estudios de origen y destino que servían de sustento pierden vigencia.

Por este motivo, la administración avanza en la actualización rápida de los estudios de movilidad de estos corredores estratégicos, tarea que demanda unos $4.200 millones.

Específicamente para la zona de influencia de La Iguaná, un corredor neurálgico que conecta con la salida hacia el Occidente y Urabá, las autoridades ya tienen visualizados y analizados los intercambios viales correspondientes a las carreras 70 y 74.

De acuerdo con el cronograma de distribución de recursos estructurado para Hacienda, la actualización de los estudios de movilidad para este tramo requiere $500 millones, mientras que la ingeniería de detalle y los estudios de diseño a fase 3 se estiman en $7.000 millones.

El secretario Naranjo dijo en el Concejo esta semana que el desarrollo de estas ocho obras enfrenta desafíos ambientales y sociales identificados en los análisis técnicos preliminares. Al tratarse de tramos consolidados y zonas de ladera, las intervenciones cruzan por áreas de conectividad ecológica estructurante, lo que demandará un manejo ambiental riguroso para no fragmentar los corredores verdes de la ciudad.

La Secretaría contempla la necesidad potencial de rescates arqueológicos en estos tramos antes de iniciar movimientos de tierra, variable que deberá gestionarse a tiempo para evitar retrasos.

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