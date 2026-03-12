Metro de Medellín anuncia nuevos horarios en sus Puntos de Atención al Cliente

El Metro de Medellín, siguiendo algunas de las recomendaciones de los usuarios del sistema, anunció que a partir del próximo lunes 16 de marzo habrá nuevos horarios en los Puntos de Atención al Cliente.

Los PAC están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, Itagüí, San Javier y San Antonio (en esta última en los accesos Oriente y Occidente). Si bien antes operaban de lunes a viernes desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 p.m., ahora lo harán desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en jornada continua, con el fin de que más personas no tengan que esperar casi hasta medio día para realizar sus trámites.

“En estos Puntos de Atención al Cliente podemos hacer diferentes trámites: bloqueo y desbloqueo de tarjetas, actualización de datos, renovación de la Tarjeta Cívica, entre otros. Invitamos a nuestros usuarios a aprovechar este horario”, dijo Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín.

Cabe aclarar que los Puntos de Atención al Cliente no abren sábados, domingos ni festivos.