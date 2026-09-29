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Metrocable de San Antonio de Prado ya tiene su plata lista: Medellín consiguió crédito por US$300 millones

El proyecto consiguió un crédito internacional que garantizará el inicio de las obras el próximo año.

  • El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema y arrancaría obras el próximo año. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema y arrancaría obras el próximo año. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 3 horas
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Medellín ya tiene los recursos asegurados para su próximo metrocable. Luego de que el Concejo de Medellín le diera un espaldarazo a la obra, garantizando vigencias futuras por $1,38 billones, la ciudad también logró conseguir un crédito internacional para financiar el proyecto.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien durante el segundo día de la Climate Week Biodiversity 2026, anticipó que las obras están previstas para iniciarse a mediados del próximo año.

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“Los recursos para el metrocable de San Antonio de Prado, de nuestro corregimiento, que vamos a empezar a construir en julio del año entrante, ya están garantizados. Ya pasamos por el Concejo con las vigencias futuras, pero además me acabo de reunir con el presidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y ya esa línea de crédito solicitada por US$300 millones la aprobarán esta semana y darán el visto bueno en lo que ellos llaman el comité presidencial y el comité gerencial de la CAF”, expresó.

Un proyecto de largo alcance

Las obras del metrocable de San Antonio de Prado fueron anunciadas desde abril de este año, cuando la Alcaldía de Medellín y el Metro señalaron que esa nueva línea de transporte avanzaba en su etapa de estudio y se esperaba que comenzara a funcionar en 2030.

Con una longitud de más de 5 kilómetros, el cable no solo se convertirá en el más grande de la capital antioqueña, sino en el primer brazo para integrar al sistema de transporte masivo al corregimiento de San Antonio Prado, el más poblado del país y uno de los más rezagados en Medellín en materia de transporte público.

Siga leyendo: El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema: moverá 30.000 pasajeros diarios

Dentro de la estructuración de este proyecto se prevé que cuente con seis estaciones y tenga 38 pilonas para que soporten el paso de los cables. La idea es beneficiar a 30.000 usuarios, principalmente habitantes de este corregimiento, todos los días.

“Cuando hablamos de soluciones frente al cambio climático y de protección del medio ambiente, ¿qué mejor que un sistema de transporte público 100 % eléctrico y con cero emisiones de CO2? Se trata de menos discursos y más acciones reales. Vamos a empezar a construir en julio del año entrante”, expresó este martes el alcalde.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo comenzarán las obras del Metrocable de San Antonio de Prado?
La Alcaldía de Medellín prevé que las obras comiencen en julio de 2027, según lo anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez.
¿Cuánto dinero consiguió Medellín para construir el Metrocable de San Antonio de Prado?
Medellín gestionó un crédito internacional por US$300 millones para financiar el proyecto.
¿Cuánto medirá el Metrocable de San Antonio de Prado?
La nueva línea tendrá una longitud de más de 5 kilómetros, de acuerdo con la estructuración presentada para el proyecto.
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