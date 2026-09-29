Metrocable de San Antonio de Prado ya tiene su plata lista: Medellín consiguió crédito por US$300 millones

Medellín ya tiene los recursos asegurados para su próximo metrocable. Luego de que el Concejo de Medellín le diera un espaldarazo a la obra, garantizando vigencias futuras por $1,38 billones, la ciudad también logró conseguir un crédito internacional para financiar el proyecto.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien durante el segundo día de la Climate Week Biodiversity 2026, anticipó que las obras están previstas para iniciarse a mediados del próximo año.

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“Los recursos para el metrocable de San Antonio de Prado, de nuestro corregimiento, que vamos a empezar a construir en julio del año entrante, ya están garantizados. Ya pasamos por el Concejo con las vigencias futuras, pero además me acabo de reunir con el presidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y ya esa línea de crédito solicitada por US$300 millones la aprobarán esta semana y darán el visto bueno en lo que ellos llaman el comité presidencial y el comité gerencial de la CAF”, expresó.