El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema: moverá 30.000 pasajeros diarios

Lograr el trayecto entre el parque de San Antonio de Prado y la estación La Estrella en solo 22 minutos parece, hoy, una utopía que despierta incredulidad entre los habitantes de este corregimiento de Medellín, el más poblado de Colombia con más de 200.000 habitantes. Sin embargo, tras la confirmación de que se construirá un metrocable que solo tardará ese tiempo entre ambos puntos, el escepticismo dio paso al entusiasmo. El anuncio del alcalde Federico Gutiérrez fue recibido con aplausos ayer al ratificar que este cable dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad. La expectativa entre los habitantes del corregimiento es alta, pues la obra promete transformar radicalmente su calidad de vida. Desplazarse hacia el casco urbano dejará de ser una travesía de horas, facilitando el cumplimiento de citas médicas, compromisos personales y las jornadas laborales que marcan el día a día de la comunidad. María Elena Olaya, quien lleva 16 años en este corregimiento, sueña con poder disfrutar de este cable para poder ir a sus citas médicas sin angustia. “Cuando tenía que ir a citas a la Clínica de la Policía fueron muchas las que perdí y con esto podremos contar con la facilidad de poder llegar a tiempo”, dijo.

Aura Rosa Romero, quien trabaja como comerciante en el parque del corregimiento, no cabía de la alegría ayer con el anuncio, asegurando que será un parteaguas en la historia de este territorio. “Qué felicidad tan grande. Ir al Centro es un paseo, se demora uno demasiado porque hay muchos tacos. Es el mejor el mejor regalo que nos pueden hacer”, expresó. Ese fue el comentario ayer en los corrillos que se armaron en el parque del corregimiento, antes y después del evento organizado por la Alcaldía de Medellín y el Metro para el anuncio de esta obra, que tiene como meta movilizar a cerca de 30.000 personas diarias.

¿Cómo será el proyecto?

El séptimo metrocable de la línea metro, según el gerente del Metro, Tomas Elejalde, será el de mayor longitud de los urbanos, igualando en distancia al Cable Arví, ambos con cinco kilómetros de distancia entre sus estaciones iniciales y finales. La particularidad es que este cable contará con seis estaciones, incluyendo la que se hará en la estación La Estrella, que será el punto de partida, pasando por otras dos en este municipio del sur metropolitano, uno más en Itagüí y los dos finales en San Antonio de Prado. Ninguna de ellas tiene nombre, al igual que la propia línea, puesto que en la actualidad la obra se encuentra en estudios de factibilidad. Según el alcalde Gutiérrez, se espera que estos finalicen en el primer semestre de 2027. Entérese: Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado Para soportar los cables se instalarán 38 pilonas en puntos estratégicos de La Estrella y San Antonio de Prado y después de finalizados los diseños comenzará con la compra de los predios necesarios para poder instalarlas. En medio de los análisis se podrá establecer el tipo de cabinas que se van a usar para este medio de transporte, si son las góndolas tradicionales que están en la mayoría de cables, con capacidad hasta de 10 pasajeros, o las más amplias que se instalaron para el Cable Picacho, en las que caben hasta 12 personas. “Serán los estudios que realice el Área Metropolitana los que establezcan qué tipo de cabinas se van a utilizar para este cable, según la cantidad de usuarios que se tenga previsto transportar”, explicó el gerente del Metro. Se espera movilizar, según dijo el alcalde de Medellín, hasta 30.000 pasajeros todos los días en ambas direcciones y unos 2.700 cada hora por sentido.

Beneficios a la comunidad

Además de los beneficios en la movilidad, este sistema de transporte generaría grandes beneficios económicos para las comunidades que usan recurrentemente este medio de transporte. Tomando como referencia los valores actuales, una persona se puede ahorrar en transporte hasta $39.380 al mes, lo que significa que por trayecto el ahorro es de $895; y de $1.790 en un viaje de ida y vuelta diario, teniendo en cuenta que se usaría un sistema integrado y no un bus adicional. En tiempos de desplazamiento, la reducción es notoria, teniendo en cuenta que para ir a El Hueco, en el centro de Medellín, el viaje actual se estima en una hora y 50 minutos en un bus, mientras que con el cable y el metro el viaje se demora 44 minutos. “A los que les gusta ir al estadio a ver a Nacional y Medellín, hoy deben salir con casi dos horas de anticipación para llegar puntual al partido, mientras que cuando empiece el metrocable, el viaje solo se demoraría 55 minutos”, dijo el alcalde Gutiérrez.

¿Cuánto puso Petro?

Para la ejecución de este séptimo cable se tiene previsto invertir $1,3 billones, de los cuales la Alcaldía y el Metro ya destinaron $12.800 millones en los estudios para estructurar al detalle un proyecto que ya está priorizado. Aunque inicialmente el gobierno de Gustavo Petro había dicho que iba a aportar la mayoría de los recursos para construir esta obra, a la fecha no ha llegado una moneda, razón por la cual las entidades implicadas rompieron el marranito para cumplirle a este corregimiento. “El Gobierno Nacional prometió que iba a hacer cinco metrocables y hasta el momento no ha avanzado en el primero. Tampoco pusieron un peso para el estudio de este metrocable y nosotros lo vamos a financiar al 100% con los recursos de Medellín”, señaló el mandatario. En 2022, el presidente Petro, de la mano del exalcalde Daniel Quintero, prometieron que se iban a estructurar, en una supuesta alianza Antioquia-Nación, la construcción del cable en cuestión y otros cuatro más, aunque solo habían mencionado el de San Antonio de Prado y uno desde la estación Poblado del metro hasta la avenida Las Palmas. Le puede interesar: Al Metrocable lo han parado más de 130 veces por las tormentas y se viene el riesgo por las cometas En un trino del mandatario el 31 de mayo de 2022, cuando aún era candidato, dijo: “Mi compromiso es llevar 5 metrocables al norte de Medellín y expandir con sedes universitarias la educación superior en la ciudad”. Estas palabras, a poco de finalizar su mandato, se quedaron en promesas. Ante esto, el gerente Elejalde indicó que se viene trabajando de la mano del Concejo de Medellín para la aprobación de vigencias futuras para poder hacer realidad este cable aéreo. “Ya hemos hablado con varios concejales para que nos acompañen en este proyecto y así poderlo hacer realidad”, expresó.

Cronograma de obras

La fase de estudios de factibilidad se extenderá hasta el primer semestre del próximo año. En este periodo se analizarán los componentes económicos y logísticos detallados para garantizar la viabilidad integral del proyecto. “Acostúmbrense a ver más seguido a personas del Metro recorrer el corregimiento, porque van a estar revisando todos los detalles de este proyecto, la ubicación de cada uno de los elementos y la forma cómo van a beneficiar a los habitantes del corregimiento”, expresó el mandatario Gutiérrez.