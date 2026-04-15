El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema: moverá 30.000 pasajeros diarios

Lograr el trayecto entre el parque de San Antonio de Prado y la estación La Estrella en solo 22 minutos parece, hoy, una utopía que despierta incredulidad entre los habitantes de este corregimiento de Medellín, el más poblado de Colombia con más de 200.000 habitantes. Sin embargo, tras la confirmación de que se construirá un metrocable que solo tardará ese tiempo entre ambos puntos, el escepticismo dio paso al entusiasmo. El anuncio del alcalde Federico Gutiérrez fue recibido con aplausos ayer al ratificar que este cable dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad.
La expectativa entre los habitantes del corregimiento es alta, pues la obra promete transformar radicalmente su calidad de vida. Desplazarse hacia el casco urbano dejará de ser una travesía de horas, facilitando el cumplimiento de citas médicas, compromisos personales y las jornadas laborales que marcan el día a día de la comunidad.
María Elena Olaya, quien lleva 16 años en este corregimiento, sueña con poder disfrutar de este cable para poder ir a sus citas médicas sin angustia. “Cuando tenía que ir a citas a la Clínica de la Policía fueron muchas las que perdí y con esto podremos contar con la facilidad de poder llegar a tiempo”, dijo.