Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado

Antes de que termine este cuatrienio, Medellín busca dejar caminando las obras de la extensión del sistema metro al corregimiento de San Antonio de Prado. Aunque la nueva línea de transporte masivo todavía está en proceso de diseño y estructuración, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anticipó ayer que en conjunto con el Metro se viene avanzando a toda marcha para dejar encarrilada la obra antes del cambio de gobierno. Le puede interesar: Un hito: Inició construcción de los apoyos del viaducto elevado del Metro de la 80 “Espero que antes de terminar el gobierno lo dejemos licitado y financiado. Ojalá nos den los tiempos para arrancar las obras, pero por lo menos queda licitado, adjudicado, con diseños definitivos y financiado”, expresó el mandatario distrital durante el informe de rendición de cuentas en el que entregó un balance de la mitad de su periodo de gobierno.

Con una población que ya superó los 160.000 habitantes, San Antonio de Prado es el corregimiento más poblado de Colombia. Pese a ser una zona rural durante la mayor parte de su historia, desde finales de la década de 1980 la construcción de varios proyectos de vivienda popular y luego privados convirtieron el territorio en uno de los nodos de crecimiento urbano de la ciudad. Lea también: Así funciona la maquinaria alemana con la que trabajan en el Metro de la 80 A raíz de esa dinámica, acceder a una zona que en condiciones de buen tráfico no tardaría más de media hora, se ha vuelto labor de más de una hora y media en los días más congestionados.

Pese a que para mejorar el ingreso ya avanzan otros proyectos como la ampliación de La Limona, en el que se invertirán más de $80.000 millones para mejorar el flujo vehicular en la vía de acceso, la solución de fondo pasa por integrar el territorio al sistema de transporte masivo.

El gerente del Metro, Tomás Elejalde Escobar, precisó que la futura línea está en etapa de factibilidad y se espera que el próximo año ya tenga listos los resultados de esos diseños. “Esperamos que para el año entrante tengamos los resultados de esa factibilidad, lo que nos permitirá hacer el cierre financiero hacia el año entrante. Esperamos que podamos en 2027 hacer todo el paquete de contratación y empezar el proceso contractual”, dijo. Siga leyendo: Especial Medellín 350 años | Cómo nos moveremos en la ciudad de las próximas generaciones Por su parte, el alcalde Gutiérrez reveló que dentro de ese proceso de diseños se evalúan múltiples alternativas, incluyendo que el cable pueda complementarse con un sistema de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés). “Lo que van mostrando los diseños es que pueden ser inclusive dos sistemas: un BRT carril solobús y el tema del metrocable”, expresó el mandatario, aclarando, no obstante, que el resultado final solo se conocerá el próximo año. Será también en 2026 que se conozca en detalle cuál será el valor de la línea y cómo podrá garantizarse su financiación.

