Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado

Antes de que termine este cuatrienio, Medellín busca dejar caminando las obras de la extensión del sistema metro al corregimiento de San Antonio de Prado.
Aunque la nueva línea de transporte masivo todavía está en proceso de diseño y estructuración, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anticipó ayer que en conjunto con el Metro se viene avanzando a toda marcha para dejar encarrilada la obra antes del cambio de gobierno.
“Espero que antes de terminar el gobierno lo dejemos licitado y financiado. Ojalá nos den los tiempos para arrancar las obras, pero por lo menos queda licitado, adjudicado, con diseños definitivos y financiado”, expresó el mandatario distrital durante el informe de rendición de cuentas en el que entregó un balance de la mitad de su periodo de gobierno.