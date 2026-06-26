Dastan, el perro colombiano que busca sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela; ya salvó vidas en Haití

La funcionaria también informó que los organismos de socorro han logrado rescatar con vida a decenas de personas y que, desde los sismos, se han registrado 214 réplicas.

La emergencia ha dejado un saldo de 589 personas fallecidas y 2.980 heridos, según el más reciente reporte entregado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron al país el pasado miércoles, un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá participa en las labores para localizar personas atrapadas bajo los escombros. Se trata de Dastan, un perro especializado en búsqueda y rescate que hace parte de la misión humanitaria enviada desde Colombia.

El impacto de los terremotos fue especialmente severo en La Guaira, epicentro del movimiento telúrico, donde numerosas edificaciones colapsaron. Los daños también alcanzaron a Caracas y otras zonas del país, dejando miles de personas afectadas.

En medio de ese panorama, Dastan llegó a territorio venezolano junto con otros 10 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para reforzar las operaciones de búsqueda.

El canino, de ocho años y raza pastor belga malinois, fue entrenado desde cachorro para detectar personas con vida sepultadas bajo estructuras colapsadas.

Su trabajo consiste en recorrer áreas de difícil acceso, incluso aquellas donde la maquinaria pesada todavía no puede ingresar. Gracias a su agudo sentido del olfato, puede señalar a los rescatistas los lugares donde aún podrían encontrarse sobrevivientes, una capacidad determinante durante las primeras horas posteriores a una tragedia de esta magnitud.

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Como todos los perros especializados en rescate, Dastan opera en coordinación permanente con su guía, con quien ha desarrollado una relación basada en la confianza, la disciplina y el entrenamiento continuo, elementos fundamentales para actuar en escenarios de alto riesgo.

Ha tenido experiencia en otros desastres. Dastan ayudó a buscar personas desaparecidas tras el terremoto que ocurrió en Haití en 2010. En conversación con El Tiempo, Jhon Fredy Díaz, antiguo guía y parte de su proceso de crianza, aseguró:

“Es un perro muy activo. Es un perro muy veloz, muy ágil. Su energía es inagotable. Puede tener un poquito de tranquilidad y más características. Él solo encuentra a personas vivas”.

Entretanto, continúa la búsqueda de miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. De acuerdo con la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, hasta el jueves se habían reportado 40.223 personas desaparecidas. De ellas, 2.843 ya fueron localizadas, mientras que 37.380 permanecían sin contacto.

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