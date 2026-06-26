¡Bombazo! Con empate 0-0 contra Arabia Saudita, Cabo Verde es el único debutante que supera la fase de grupos

Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, se enfrentará a la vigente campeona, Argentina, en las rondas eliminatorias tras empatar 0-0 con Arabia Saudí el viernes, prolongando así su trayectoria de ensueño. El empate en Houston y la victoria de España por 1-0 sobre Uruguay significaron que el equipo, que ocupaba el puesto 67 al inicio del torneo, terminó segundo en el Grupo H, por detrás de España. Invicta en sus tres partidos de grupo, la nación insular de poco más de 500.000 habitantes se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en Miami el 3 de julio, en un nuevo capítulo de su extraordinaria historia.

España, que empató 0-0 con Cabo Verde en la primera jornada, finalizó con siete puntos, mientras que los debutantes sumaron tres y Uruguay y Arabia Saudí regresaron a casa con dos cada uno. Lea también: De la mano de Vozinha, los “Tiburones Azules” pasaron a la historia: conozca la historia de la Selección de Cabo Verde Los ibéricos se enfrentarán al segundo clasificado del Grupo J, que será Argelia o Austria. Con la historia a punto de estallar, el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, cambió la mitad de su once inicial, algunos de los cambios fueron forzados, pero mantuvo a su héroe, el portero Vozinha. El portero de 40 años mantuvo a Cabo Verde prácticamente solo en la lucha, consiguiendo un punto histórico contra la campeona europea, España, en su primer partido de la Copa del Mundo. Cabo Verde, país situado frente a la costa occidental de África, logró un meritorio empate 2-2 contra Uruguay, dos veces campeón del mundial. Eso les dio una oportunidad casi increíble de llegar a las rondas eliminatorias antes del encuentro contra Arabia Saudita, que todavía seguía en la competición. Al mismo tiempo, en Guadalajara, España y Uruguay se enfrentaron en un grupo inesperadamente igualado que se decidió en el último momento.

Cabo Verde dominó ligeramente la primera parte en Houston contra una selección saudí que empató 1-1 con Uruguay antes de ser goleada 4-0 por España. Los saudíes sufrieron un revés en el minuto 33 cuando el experimentado defensa Hassan al-Tambakti tuvo que ser retirado en camilla por lesión. España se puso por delante en el marcador hacia el final de la primera parte en México, noticia que fue recibida con vítores por los aficionados caboverdianos en Houston. Willy Semedo disparó ligeramente desviado del poste saudí, pero ninguno de los dos equipos generó peligro serio en una primera parte muy tensa. En ese momento, Cabo Verde estaba pasando a expensas de Uruguay. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tres minutos después del descanso, Jamiro Monteiro tuvo una gran oportunidad a corta distancia, pero su remate fue flojo; luego, Kevin Pina disparó desde lejos, pero el balón pasó rozando el poste.

La mamá de Vozinha presenció la clasificación de Cabo Verde a dieciseisavos desde las gradas. Foto: Xinhua

La tensión aumentó al entrar en el último cuarto, pero Arabia Saudí mostró una extraña falta de creatividad a pesar de ir a remolque en el partido. En el minuto 75, el portero Mohammed al-Owais mantuvo a su equipo en el partido con una parada crucial ante Laros Duarte.