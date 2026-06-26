¡Bombazo! Con empate 0-0 contra Arabia Saudita, Cabo Verde es el único debutante que supera la fase de grupos

Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, se enfrentará a la vigente campeona, Argentina, en las rondas eliminatorias tras empatar 0-0 con Arabia Saudí el viernes, prolongando así su trayectoria de ensueño.
El empate en Houston y la victoria de España por 1-0 sobre Uruguay significaron que el equipo, que ocupaba el puesto 67 al inicio del torneo, terminó segundo en el Grupo H, por detrás de España.
Invicta en sus tres partidos de grupo, la nación insular de poco más de 500.000 habitantes se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en Miami el 3 de julio, en un nuevo capítulo de su extraordinaria historia.