Comiendo por Colombia: y bebiendo

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Las bebidas tienen un papel protagónico en la consolidación de la cocina de un país de cara a convertirse en un destino gastronómico prestigioso a nivel global. Colombia tiene una oportunidad difícil de igualar con la variedad de frutas, cereales, vegetales, tallos, hojas, flores, semillas, raíces y demás productos naturales que se usan para la producción de bebidas sin alcohol, fermentadas y destiladas. Tenemos las condiciones ideales y pisos térmicos perfectos para su cultivo.
Guandolo, guarapo, aguapanela, avena, claro, champús, patillazo, lulada, agua de coco, limonada de coco, cerezada y una infinidad de jugos y sorbetes que se preparan con una fruta o mezclas, son nuestras delicias para la mesa en todo el país.
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Somos potencia cafetera. El café, la tercera bebida más consumida en el mundo es parte de nuestra identidad. En los años noventa muchos cafeteros se empeñaron en mejorar la oferta para el consumo interno y surgieron cafés de excelente calidad de pequeños productores. Al mismo tiempo, los negocios entendieron la importancia de perfeccionar sus técnicas de preparación. Hasta hace poco prácticas como hervir el agua, el uso incorrecto de la greca y los vasitos plásticos nos rezagaron frente al mundo.