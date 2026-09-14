El norte de Medellín tiene nueva estación de bicicletas públicas: fue solicitada por la comunidad

El sistema público de bicicletas (Encicla) de Medellín continúa expandiéndose con la apertura de una nueva estación en el Parque Juanes de la Paz, en el norte de la ciudad, beneficiando a más de 500.000 personas.

Este programa, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), comenzó en 2010 a partir de la iniciativa de Lina López, Felipe Gutiérrez y José Ocampo, tres estudiantes de Ingeniería de Diseño de Producto de la Universidad Eafit, de crear un sistema de bicicletas públicas que ayudara a mejorar la movilidad en nuestra región y, al tiempo, cuidara el planeta.

Ya reglamentado mediante Acuerdo Municipal, Encicla comenzó su operación para contar en la actualidad con más de 130 estaciones operativas distribuidas en la región. La idea es facilitar recorridos cortos, como la última parte de un viaje o trayectos puntuales dentro de su zona de cobertura, ofreciendo una alternativa de transporte accesible, gratuito y amigable con el medioambiente.

Una novedad de este sistema, y que lo hace modelo nacional, es que es público y gratuito, accediendo a él por medio de un registro. Además, está conectado con el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA).

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La estación Parque Juanes de la Paz está ubicada en la carrera 65 con calle 97, y se concibe como la posibilidad de ser usada por viajeros que arriban o salen de la Terminal de Buses del Norte.

También beneficia, principalmente, a los habitantes de la comuna 5 (Castilla) y el norte del territorio metropolitano, con desplazamientos hacia sectores residenciales, parques, centros educativos, comerciales y de servicios.

Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que la nueva estación es parte de un requerimiento de los habitantes de Castilla, Doce de Octubre y Robledo.

“Además, es una solicitud de los habitantes del norte del Valle de Aburrá que van a encontrar en esta estación una movilidad limpia, sostenible y práctica que los puede integrar con otros modos de transporte”, dijo la funcionaria.

Más de 140.000 usuarios hacen parte de este sistema que va desde Caldas, en el sur, hasta Barbosa, en el norte, pasando por Sabaneta, Envigado, Itagüí, el Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y La Estrella.