Abren nuevo punto para registrar el Biomig en Belén La Nubia, Medellín, y ya se han registrado 1.600 personas

Para hacer el registro biométrico para los trámites migratorios cuando viaja al exterior ya no es necesario ir hasta el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Todo porque Migración Colombia abrió una nueva sede en el barrio La Nubia, en la comuna 16 (Belén), de Medellín, en la que los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera más ágil y sin tantos apuros. Con la apertura de esta nueva sede, que comenzó a funcionar desde el 1 de octubre de este año, ya se han registrado más de 1.600 personas interesadas en hacer sus viajes internacionales sin tener que hacer los procesos presenciales en los terminales aéreos colombianos, tanto para salir como para regresar al país.

Con la tecnología del Biomig, los procesos migratorios se hacen mediante tecnologías biométricas de reconocimiento del iris y el rostro, reduciendo los procesos de controles migratorios a escasos segundos y realizando el trámite de manera segura, moderna y confiable. Además, se elimina todo contacto con los oficiales de Migración Colombia. Entérese: ¿Fin a las largas esperas? 18 agentes migratorios llegarán al aeropuerto de Rionegro para agilizar trámites Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, manifestó que “el punto de enrolamiento en La Nubia ha tenido una gran acogida entre los viajeros antioqueños. En poco más de un mes hemos superado los 1.600 registros, lo que demuestra la confianza ciudadana en la tecnología y nuestro compromiso con una migración más ágil, moderna y segura”. Esto forma parte del programa de articulación entre las entidades públicas y privadas de Antioquia para mejorar la atención a los viajeros antioqueños. En esta estrategia están vinculadas la organización Proantioquia y el concesionario Airplan, que opera los aeropuertos José María Córdova (Rionegro), Olaya Herrera (Medellín), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán Betancur (Carepa), Las Brujas (Corozal) y El Caraño (Quibdó). Le puede interesar: ¿No se ha registrado en Biomig para salir del país? Avianca le da plata o millas para que lo haga Para incentivar que sean más las personas que se enrolen en el Biomig, Migración Colombia y Avianca adelantan una campaña en los aeropuertos de Rionegro, Bogotá y Cartagena, así como en este punto de Belén La Nubia.