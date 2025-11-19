Abren nuevo punto para registrar el Biomig en Belén La Nubia, Medellín, y ya se han registrado 1.600 personas

Para hacer el registro biométrico para los trámites migratorios cuando viaja al exterior ya no es necesario ir hasta el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Todo porque Migración Colombia abrió una nueva sede en el barrio La Nubia, en la comuna 16 (Belén), de Medellín, en la que los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera más ágil y sin tantos apuros.
Con la apertura de esta nueva sede, que comenzó a funcionar desde el 1 de octubre de este año, ya se han registrado más de 1.600 personas interesadas en hacer sus viajes internacionales sin tener que hacer los procesos presenciales en los terminales aéreos colombianos, tanto para salir como para regresar al país.