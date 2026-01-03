x

Los quiebres opuestos del chavismo: del “golpe interno” a Chávez en 2002 a la injerencia extranjera contra Maduro en 2026

El mundo occidental se despertó con la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses.

    Nicolás Maduro se puso al frente de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Foto: Afp.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por militares de los Estados Unidos ha desatado en las redes sociales una serie de reacciones de esperanza, rechazo e incredulidad. Quizá la comparación con el intento de golpe de abril de 2002, que removió temporalmente a Hugo Chávez del poder, ha sido el comentario más frecuente entre quienes comentan lo ocurrido en Venezuela.

Siga leyendo: Delcy Rodríguez dice que el gobierno chavista desconoce el paradero de Nicolás Maduro

Sin embargo, ambos escenarios son opuestos y solo tienen en común la puesta en jaque del régimen chavista. Hay que recordar que el 11 de abril de 2002, Venezuela vivió un intento de golpe de Estado que derivó en la salida transitoria de Hugo Chávez y que concluyó con su restitución dos días después, tras el colapso del gobierno de facto instaurado durante ese periodo.

La primera diferencia sustancial entre lo ocurrido entonces y lo que ha pasado ahora es la identidad de quienes fueron removidos del poder. A la sazón, Chávez gozaba del respaldo de buena parte de la comunidad internacional y del pueblo venezolano. Maduro, por su parte, tras las pasadas elecciones presidenciales, ha caído en el desprestigio internacional y ha sido acusado por los Estados Unidos de hacer parte de una red de narcotráfico conocida con el nombre del Cartel de los Soles.

Otro hecho que diferencia ambos casos consiste en quienes realizaron los operativos contra Chávez y contra Maduro. En la madrugada del 12 de abril de 2002, Chávez fue retenido en Fuerte Tiuna. El alto mando militar anunció que el mandatario había dimitido y declaró un vacío de poder. Horas después, Pedro Carmona asumió como jefe de un gobierno de facto tras la promulgación del llamado Decreto Carmona, que disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y otros poderes públicos, y suspendió a autoridades electas.

Por el contrario, Maduro habría sido capturado por fuerzas especiales de los Estados Unidos, en una operación relámpago. Según información reciente, él y su esposa fueron sacados de Venezuela para ser juzgados por delitos relacionados con el narcotráfico. Este solo hecho hace altamente improbable que Maduro vuelva al Palacio de Miraflores. Si hay que buscar un caso parecido al suyo habría que pensar en la operación que en 1989 sacó del poder a Manuel Antonio Noriega, entonces presidente de Venezuela.

Lea aquí: Con la bandera a muerte en el pecho, Diosdado Cabello calificó de “cobardes” las acciones militares de los Estados Unidos

Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de nexos con carteles de narcotráfico. Noriega fue declarado culpable de 8 cargos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. En su caso, el testimonio de Carlos Ledher fue crucial para la condena.

Estos elementos separan los escenarios de Chávez y de Maduro. No obstante, los expertos consideran que lo que ocurra en las próximas horas será crucial para el destino de Venezuela. No se conoce el tipo de reacción de los chavistas en el poder y, a su vez, los movimientos que realizará la oposición venezolana.

Utilidad para la vida