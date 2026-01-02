Maduro dijo estar listo para negociar con EE. UU. y atraer inversiones estadounidenses: “Somos víctimas del narcotráfico colombiano”

El líder del régimen venezolano,Nicolás Maduro, insistió en decirle a Estados Unidos que está listo para un“acuerdo de combate” al narcotráfico, en un nuevo llamado que hace al país norteamericano en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe y que Caracas ve como una amenaza para un cambio de régimen.
“Se lo hemos dicho a muchos de sus voces, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, dijo Maduro en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida este jueves por el canal estatal VTV.
Enterese: Venezuela arrestó a varios estadounidenses tras presión militar de Trump, segúnEl New York Times
“Que si quieren petróleo de Venezuela está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico también aquí está Venezuela, que lo he dicho una y mil veces”, añadió el mandatario que iba manejando su coche mientras era entrevistado.