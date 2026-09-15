Obra en Las Palmas avanza en un 80%, ¿cuándo estará lista?

El sector Chuscalito de la avenida Las Palmas venía sufriendo un hundimiento progresivo, agravado por las últimas temporadas invernales de este año. Según explicaron los expertos que evaluaron el terreno, el problema se originó porque las tuberías que conducen el agua de la quebrada La Concha, ubicadas bajo la vía, perdieron el soporte del terreno que las rodeaba, lo que se sumó a la infiltración constante de aguas lluvias a través de las fisuras del pavimento. El resultado fue un mayor desplazamiento del costado occidental de la calzada y afectaciones en la banca de la vía.

“Encontramos unas aguas perdidas y una red que había de EPM en todo el separador central; con el deterioro progresivo de esta zona, la red había fallado. Logramos entonces sacar rápidamente los diseños para su reconstrucción y en este momento estamos haciendo unos filtros también para canalizar esas aguas que bajan de la montaña”, explicó Jaime Naranjo, secretario de Infraestructura Física de Medellín, a Telemedellín.

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Para resolverlo sin cerrar por completo la vía, la Alcaldía optó por una solución técnica poco convencional: la construcción de una nueva tubería mediante tecnología Tunnel Liner, un sistema constructivo compuesto por anillos de planchas de acero corrugado que se instalan y atornillan una a una desde adentro, lo que elimina la necesidad de abrir zanjas en la superficie y logra el cometido de darle soporte a obras subterráneas.

Esto permite reemplazar la estructura hidráulica sin abrir completamente la calzada. “Estuvimos a punto de que la vía nos fallara o nos colapsara súbitamente. Logramos atender esto empleando una tecnología que es hacer la canalización de la quebrada sin necesidad de abrir la vía”, señaló Naranjo.

La intervención, que tiene un costo de 5.000 millones de pesos, contempla trabajar 50 metros del corredor en un área aproximada de 1.628 metros cuadrados. Además de la Secretaría de Infraestructura, participan la Secretaría de Movilidad —encargada de la señalización y los cierres— y la Secretaría de Medio Ambiente, que hace seguimiento al comportamiento de la quebrada La Presidenta y a la recuperación del paso de la quebrada La Concha bajo la calzada.