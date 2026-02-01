¡Ojo conductores! Desde este lunes 2 de febrero cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Señor conductor, esté pendiente que con el cambio de mes también llega la nueva rotación del pico y placa para carros particulares y motos, la cual estará vigente para el primer semestre de 2026. Este cambio en la medida fue establecido por la Secretaría de Movilidad de Medellín y adoptado por las alcaldías de los otros nueve municipios del Valle de Aburrá. Durante esta primera semana, es decir, de 2 al 6 de febrero, las sanciones para quienes no respeten la medida serán pedagógicas, mientras que a partir del 9 de febrero comenzarán las multas económicas para quienes sigan despistados con esta restricción de movilidad.

¿Cómo quedó la rotación del pico y placa?

La medida, según lo informado el pasado 20 de enero en el Área Metropolitana, quedó de la siguiente manera en toda la subregión central de Antioquia:

Lunes

Aplicará para los carros particulares con placa finalizada en 1 y 7. Para las motos serán estos números, pero con el primer dígito.

Martes

Será para los carros particulares con placa finalizada en 0 y 3. Para las motos serán estos mismos números, pero con el primer dígito.

Miércoles

No podrán circular los carros particulares con placa finalizada en 4 y 6. Para las motos serán estos números, pero con el primer dígito.

Jueves

Los carros particulares con placa finalizada en 5 y 9 no podrán circular ese día. Para las motos serán estos números, pero con el primer dígito.

Viernes

Regirá para los carros particulares con placa finalizada en 2 y 8. Para las motos serán estos mismos números, pero con el primer dígito.

En qué horarios rige el pico y placa

La medida del pico y placa en el Valle de Aburrá aplica para todos estos vehículos entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en jornada continua.

Sanciones por no cumplir el pico y placa

Durante la primera semana, las sanciones serán pedagógicas, pero esto no significa que sea un llamado de atención del guarda de tránsito en el sitio y a seguir la marcha. En caso de ser sorprendido hasta este viernes vulnerando la medida, sea de manera voluntaria o por un despiste propio del cambio, deberá cumplir con acciones pedagógicas y asistir a charlas informativas, según lo establezca el agente de tránsito. Si no cumple con esto las dos semanas siguientes, la sanción pasará a ser económica. A propósito de esto último, a partir del 9 de febrero ya se impondrán multas económicas a los conductores que circulen el día que no les toca y estas serán de 633.111 pesos, equivalentes a 52,99 Unidades de Valor Básico (UVB), sistema con el que se calculan los comparendos de tránsito desde 2024. Desde dos años antes, este tipo de infracciones no se cobran en salarios mínimos diarios.

Vías exentas del pico y placa

En Medellín, el pico y placa no aplicará en el Sistema Vial del Río, que incluye la autopista Sur y la avenida Regional, ni en la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y los cinco corregimientos del municipio. En Bello no se cobra en la autopista Medellín-Bogotá ni en la vía Pajarito-San Félix, en la Medellín-San Pedro de los Milagros. En Envigado no rige la medida en la avenida Regional ni en la Loma del Escobero, la Transversal de La Montaña y la vía Las Palmas, mientras que en Itagüí aplica desde la semana pasada la libertad de circulación en la autopista Sur después de dos años en los que había sanción por transitar esta vía con el pico y placa. Caldas, tiene libertad de circulación en la variante a Caldas y la vía vieja a Caldas y en La Estrella también hay exención en estos dos corredores y en la autopista Sur. En Sabaneta se puede transitar con pico y placa en la variante a Caldas y la avenida Regional. Entérese: ¿Por qué las multas por pico y placa ya no se cobran en salarios mínimos? Le explicamos En el norte Barbosa y Girardota no aplican sanciones por circular por la vía Bello-Hatillo, conocida también como la autopista Norte y en Copacabana no aplica la medida en este mismo corredor ni en la autopista Medellín-Bogotá. En el único corredor nacional o departamental en el que hay pico y placa son en la autopista Norte y la avenida Regional, en Bello, por cuenta de las congestiones que se puedan generar en la glorieta de Niquía. Esta determinación, según la Alcaldía de Bello, tendrá vigencia hasta que terminen las obras del intercambio de la quebrada La Seca, que ya comenzaron y se espera que terminen para finales de 2027.

Vehículos exentos

Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que funcionan con gas natural vehicular (GNV) estarán exentos del pico y placa. No obstante, en el caso de los automotores a GNV, la exención dependerá del trámite previo realizado ante cualquiera de las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá. También podrán transitar libremente los vehículos para atención de emergencias como ambulancias (incluyendo las veterinarias), bomberos y atención de desastres, grúas y vehículos que transporten equipos y material logístico para la atención de emergencias. Los vehículos para atención médica personalizada o domiciliaria, incluyendo los que se destinen para la recolección de muestras, están libres de la medida. Le puede interesar: Carros eléctricos e híbridos: cómo acceder a beneficios tributarios en Colombia y ahorrar en su compra en 2026 Los automotores que se destinen al transporte de alimentos perecederos, a la ejecución de actividades de actividades de servicios públicos domiciliarios, telefonía, internet y actividades complementarias, así como los usados por los medios de comunicación también tendrán libre movilidad con la medida.

Restricción para taxis en Medellín

En cuanto al servicio público tipo taxi, se mantendrá el esquema de rotación vigente desde 2016, que establece la restricción de un dígito cada dos semanas. Esta rotación se definirá con base en una tabla que será publicada en las próximas horas por la Secretaría de Movilidad de Medellín. El horario de restricción para los taxis seguirá siendo de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, según el dígito correspondiente. Para este semestre será de la siguiente manera:

Placas terminadas en 0:

4 y 18 de febrero, 5 y 19 de marzo, 10 y 24 de abril, 11 de mayo, junio 2, 16 y 30, y 15 y 29 de julio.

Placas terminadas en 1:

5 y 19 de febrero, 6 y 20 de marzo, 6 y 20 de abril, 5 y 19 de mayo, 3 y 17 de junio, y 1, 16 y 30 de julio.

Placas terminadas en 2:

13 y 27 de febrero, 9 y 30 de marzo, 14 y 28 de abril, 13 y 27 de mayo, 11 y 25 de junio, y 10 y 24 de julio.

Placas terminadas en 3:

9 y 23 de febrero, 10 y 24 de marzo, 8 y 22 de abril, 7 y 21 de mayo, 5 y 19 de junio, y 3 y 13 de julio.

Placas terminadas en 4:

3 y 17 de febrero, 4 y 18 de marzo, 1, 16 y 30 de abril, 15 y 29 de mayo, 22 de junio, y julio 14 y 28.

Placas terminadas en 5:

11 y 25 de febrero, 12 y 26 de marzo, 17 de abril, 4 y 25 de mayo, 9 y 23 de junio, y 8 y 22 de julio.

Placas terminadas en 6:

12 y 26 de febrero, 13 y 27 de marzo, 13 y 27 de abril, 12 y 26 de mayo, 10 y 24 de junio, y 9 y 23 de julio.

Placas terminadas en 7:

6 y 20 de febrero, 2 y 16 de marzo, 7 y 21 de abril, 6 y 20 de mayo, 4 y 18 de junio, y julio 2, 17 y 31.

Placas terminadas en 8:

2 y 16 de febrero, 3, 17 y 31 de marzo, 15 y 29 de abril, 14 y 28 de mayo, 12 y 26 de junio, y 6 y 27 de julio.

Placas terminadas en 9: