Hay polémica en el barrio Manila por el primer parklet de Medellín

En el barrio Manila montaron el primer parklet de Medellín, una estrategia urbanística en la cual se interviene una vía con mobiliario como sillas y mesas, con las que se amplían corredores peatonales y se montan pequeños negocios móviles que son extensiones de bares, cafés y restaurantes, en fin.

Quedó ubicado sobre la calzada vehicular en la calle 11A con la carrera 43E, como una extensión de la Tienda de Manila. Sin embargo, según varios vecinos consultados, fue una sorpresa pues nadie les avisó ni el Distrito se dignó a hacer algún anuncio previo. Fue también sobre la marcha, dijeron, que se enteraron de que se trataba de espacio aprobado como parte de las estrategias de aprovechamiento económico del espacio público y que viene otro frente al restaurante Hacienda.

El malestar, dicen los vecinos, no fue solo por la falta de socialización sino por las implicaciones que ellos consideran que dejará esta apropiación del espacio público. Por ejemplo, el problema de movilidad en una zona que ya tiene sus vías bastante saturadas.

El director de la Agencia APP, Daniel Escobar, reconoció que faltó ampliar la socialización a toda la comunidad, más allá de los “actores estratégicos” del barrio, a quienes señala que les informaron.

Sin embargo, Escobar señaló que el próximo 3 de septiembre en un encuentro en la Casa de la Cultura esperan dejar claras todas las dudas que surgieron por cuenta de este piloto. Y es que el director de la Agencia defendió la iniciativa de la cual dijo que es una estrategia de gestión del espacio público mucho más efectiva que disponer solamente de celdas de parqueo, que era lo que funcionaba en el espacio ahora convertido en parklet.

Según el funcionario, esta intervención empleada en países como Francia, ha arrojado buenos resultados para recuperar seguridad, para mejorar el disfrute y convivencia en espacios públicos en zonas de alta mixtura, y de paso para generar recursos que se reinviertan en las mismas zonas.

Y es que según explica el director de la Agencia, la implementación del parklet sería un paso previo a la posible conformación futura en Manila de las Áreas de Revitalización Económica (ARE). Estas fueron incluidas en el POT de 2014 como un mecanismo del subsistema de financiación. En líneas generales, se busca a través de esta figura garantizar la sostenibilidad de las zonas de alto aprovechamiento económico, los llamados clúster de comercio y servicio asentados en sectores como El Poblado, metiéndole regulación efectiva y control de la mixtura de usos de suelo.

