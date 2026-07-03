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Procuraduría investiga al concejal ‘Gury’ por pedir bombardear zonas donde ganó Iván Cepeda

El Ministerio Público investigará si las declaraciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como ‘Gury’, vulneraron sus deberes como servidor público.

  • El concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, también conocido como ‘Gury’, vuelve al centro de la controversia. Foto: captura del video de la sesión del Concejo de Medellín.
    El concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, también conocido como ‘Gury’, vuelve al centro de la controversia. Foto: captura del video de la sesión del Concejo de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, por las declaraciones que hizo durante la sesión plenaria del Concejo del pasado 23 de junio.

Propuso dirigir “ataques, bombardeos y demás” contra las zonas del país donde el excandidato presidencial Iván Cepeda obtuvo alta votación.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia deberá establecer si esas manifestaciones fueron realizadas en ejercicio de sus funciones como concejal y si podrían constituir una falta disciplinaria por vulnerar los deberes propios de un servidor público.

Entérese: Juez laboral condenó al ‘Gury’ Rodríguez a pagar salario de trabajador de su campaña

La entidad aclaró que la investigación se limita a los hechos ocurridos durante esa sesión y que otras situaciones mencionadas en las quejas ciudadanas serán analizadas en procesos independientes.

La apertura de la investigación no implica una declaración de responsabilidad: en esta etapa, la Procuraduría recopilará pruebas para determinar si existe mérito para formular cargos.

Las declaraciones que desataron la polémica

Durante su intervención, Rodríguez afirmó que el nuevo Gobierno debía dirigir “ataques, bombardeos y demás” contra los territorios donde, según él, se concentró la votación por Cepeda, al asegurar que allí estaban “los bandidos de este país”.

Sus palabras generaron rechazo de distintos sectores políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos, que calificaron el discurso como estigmatización e incitación a la violencia.

Alcaldías y concejos de los municipios afectados, como Remedios y Campamento, también se pronunciaron repudiando las declaraciones y exigiendo disculpas públicas.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó a la Fiscalía evaluar si las palabras del concejal podrían configurar delitos como instigación a delinquir, amenazas colectivas o incitación a la violencia política.

También le pidió a Rodríguez retractarse públicamente, recordando que la libertad de expresión no ampara discursos que promuevan la violencia contra comunidades por sus preferencias políticas.

La controversia reavivó además el debate sobre el historial del cabildante. En octubre de 2025 protagonizó otra polémica al asistir con un bate a una manifestación en apoyo a Palestina en Medellín y declarar: “Yo les declaro la guerra”, episodio que también generó fuertes críticas.

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Ahora será la Procuraduría la que determine si las declaraciones pronunciadas en el Concejo constituyen una infracción disciplinaria y si el proceso avanza hacia una eventual formulación de cargos.

Lea más: Procuraduría investiga a Iván Velásquez y Danilo Rueda por presunto favorecimiento al Clan del Golfo y “depuración” en las Fuerzas Militares

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