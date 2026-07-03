Drones con explosivos y campesinos señalados: así desplazaron a 349 personas en el Nordeste antioqueño

La violencia en el Nordeste antioqueño no da tregua. Los combates entre el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc han dejado 107 familias —349 personas— desplazadas del sector Río Bagre, en el municipio de Segovia, además de casos de confinamiento, amenazas y ataques con explosivos lanzados desde drones en zonas rurales de Segovia y Remedios.
Del total de desplazados, 36 familias integradas por 112 personas se encuentran en el casco urbano de Segovia, mientras que las 71 familias restantes, conformadas por 237 personas, permanecen en el casco urbano de Remedios.
A eso se suma la situación que se vivió hace solo 3 semanas en el corregimiento de Puerto López, donde se registraron otras 355 personas de 131 familias provenientes de Segovia y Zaragoza que también tuvieron que abandonar sus viviendas por los enfrentamientos. Y en Tarazá, 20 personas de 11 familias fueron desplazadas por combates entre grupos ilegales en esa subregión.
Entérese: Organizaciones de DD.HH. denuncian incursión del Clan del Golfo en vereda de Remedios, Antioquia