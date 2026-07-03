Aquí podrá reportar los errores y daños causados por ChatGPT, Claude, Gemini y otras inteligencias artificiales

Flaw Reporting for AI (FLARE-AI) es la nueva plataforma diseñada por 49 expertos para reportar daños ocasionados por la IA como brindar información sensible o difundir desinformación.

En los últimos años, además de salir a relucir las virtudes de la inteligencia artificial, el tema de conversación sobre esta tecnología también se ha enfocado en sus fallos y daños, cuando estos sistemas generan información peligrosa o incluso ponen en riesgo la privacidad de los usuarios.

Es a raíz de esto que un grupo internacional de investigadores desarrolló Flaw Reporting for AI (FLARE-AI), una plataforma colaborativa diseñada para reportar y hacer seguimiento a los daños ocasionados por modelos de IA como ChatGPT, Claude o Gemini.

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El sitio funciona de manera similar a servicios como Downdetector, que recopilan reportes sobre caídas de aplicaciones y plataformas digitales. En este caso, la idea es centralizar incidentes relacionados con la IA, como cuando un modelo proporciona información sensible, por ejemplo, instrucciones para fabricar explosivos, difunde desinformación o refuerza pensamientos nocivos en los usuarios.

Avijit Ghosh, uno de los líderes del proyecto, explicó en un comunicado que actualmente no existe un mecanismo centralizado y transparente para informar este tipo de fallas.

El código de FLARE-AI es de acceso abierto, lo que permite que otros investigadores verifiquen los reportes antes de enviarlos a los desarrolladores de los modelos involucrados o a organizaciones dedicadas al seguimiento de vulnerabilidades y problemas en sistemas tecnológicos.