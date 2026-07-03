Acolgen pide al Tribunal de Cundinamarca destrabar recursos para pagar deudas de Air-e

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, hizo un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que adopte una decisión sobre la acción popular relacionada con la crisis financiera del sector eléctrico y las deudas de Air-e, al advertir que el riesgo de un apagón en Colombia dejó de ser una posibilidad remota y se convirtió en una amenaza concreta, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Puede leer: Fenómeno de El Niño pone en duda exportaciones de energía de Colombia a Ecuador desde noviembre de 2026 La solicitud de la dirigente gremial se sustenta en la acción popular presentada en 2024 por Rafael Rincón Ordóñez y Santiago Vernaza Civetta contra la Nación y varias entidades del sector. El proceso ha recibido el respaldo de diversos actores de la industria y busca, entre otros objetivos, garantizar que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos disponga de los recursos suficientes para responder ante situaciones críticas y evitar que los problemas financieros terminen afectando la prestación del servicio de energía.

Deudas de Air-e ponen en riesgo la operación de las plantas térmicas

Gutiérrez explicó que la urgencia de una decisión judicial aumenta porque el país ya enfrenta condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, el cual, según el Ideam, podría ser muy fuerte y de larga duración. “En un sistema con balances estrechos y sin suficiente energía firme nueva, el país necesita que todo su parque de respaldo esté disponible. Eso incluye a las plantas de generación térmica”, afirmó. Vea aquí: Creg alista sanciones a usuarios que derrochen energía eléctrica en el fenómeno de El Niño En ese contexto, señaló que las plantas térmicas serán determinantes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, pero advirtió que su operación está comprometida por las deudas superiores a $2,3 billones que Air-e mantiene con el sector, especialmente con los generadores térmicos. “Si esas deudas no se pagan, las térmicas no tendrán caja para comprar gas, carbón y combustibles líquidos, ni para asumir los demás costos asociados a su operación”, aseguró la presidenta de Acolgen.

Acolgen advierte que sin liquidez las térmicas no podrán generar energía

La dirigente gremial insistió en que la falta de recursos pone en riesgo la capacidad operativa de las plantas térmicas. ”Si las plantas de generación térmica no tienen caja no van a poder entregar energía y, si ello ocurre, se apaga Colombia, no porque las empresas no quieran operar, sino porque ninguna planta puede generar sin combustible, sin liquidez y sin un mercado que respete la regla básica de cualquier sistema eléctrico”, afirmó. Más noticias: Air-e aumenta tarifa de energía en la Costa Caribe: kWh sube a $840 Según Acolgen, este escenario adquiere mayor relevancia en momentos en que el sistema depende de la generación térmica como respaldo para enfrentar una eventual reducción en los aportes hídricos causada por El Niño.

El Fondo Empresarial sería la solución para cubrir las obligaciones pendientes