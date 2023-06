“¿Quién los autoriza a enviarme información a mi celular? Están violando, como de costumbre en esta administración, la ley de datos personales ”, respondió uno de los receptores del mensaje. Desde el otro lado, la línea de la Alcaldía, no le respondieron nada.

Ha llamado la atención de los usuarios el porqué la administración escogió esta estrategia para comunicarla por Whatsapp. E s decir, por qué el congelamiento de las tarifas y no el arreglo de los colegios, por ejemplo, si se tratara de divulgar logros.

La desconfianza con esta administración está enraizada desde la aplicación Medellín Me Cuida, que recolectó los datos de 3’500.000 personas con el fin de atender la pandemia. En su momento se cuestionó que se pidieran datos muy personales que poco tenían que ver con salud pública.

“Esto está mal hecho, porque es utilizar lo público para aumentar su caudal electoral. El problema es que los entes de control no tienen dientes y no investigan ni sancionan estas conductas”, concluyó Restrepo.

“A él le ha quedado muy difícil crear esas narrativas, porque veníamos de otras narrativas hegemónicas de que la ciudad funcionaba bien y la gente hoy no ve eso , por eso tiene que aferrarse a EPM”, afirmó el experto.

Desde la jefatura de prensa de la Alcaldía de Medellín respondieron que los datos utilizados esta vez no son los de Medellín Me Cuida y que esa plataforma se desactivó el 30 de junio del año pasado, cuando concluyó la emergencia sanitaria por la pandemia. La administración respondió que los mensajes se están enviando a quienes autorizaron su vinculación a una nueva base de datos.

Ahora surge una duda lógica: ¿los datos utilizados para enviar el mensaje son los recolectados por la plataforma Medellín Me Cuida? En la mañana de ayer enviamos un cuestionario a la Alcaldía para saber si, en efecto, se estaba utilizando esa base de datos.

El 24 de enero de 2022 le dijo a EL COLOMBIANO que los datos no se eliminarían hasta una vez terminara la pandemia, pero para la época no había picos de contagio ni restricciones.

Según la Alcaldía 230.000 personas permitieron el uso de sus datos luego de la destrucción de Medellín Me Cuida. Los usuarios, por su parte, se quejan de que no autorizaron que sus datos fueran utilizados. La administración dice que la estrategia tiene como fin comunicar “su oferta institucional y avances en su gestión de ciudad”. Y acá vuelve la pregunta: ¿por qué comunicar el tema de EPM, tan sensible en época electoral?

El mensaje intrusivo ha despertado muchas críticas, en gran parte por su tinte político. “He visto y recibido numerosas quejas como esta. Ninguno de estos ciudadanos autorizó a la Alcaldía de Medellín a utilizar sus datos para hacer propaganda. La recolección de datos que se hizo durante la pandemia ha sido poco transparente”, comentó el representante a la Cámara Daniel Carvalho. Una queja similar hizo el concejal de Medellín Luis Bernardo Vélez: “Respete a los ciudadanos y a las normas. Me han llegado varias denuncias de uso inapropiado de las bases de datos para propaganda”.

Los usuarios siguen esperando respuestas de la Alcaldía y que sus mensajes no se queden en dos chulos grises, sin leer.