La historia del Cadillac 1959 que rescataron en Estados Unidos y rodará en desfile de la Feria de las Flores

Lo que para muchos era un montón de hierro destinado al desguace, terminó en una de las restauraciones automotrices más ambiciosas realizadas en Medellín en los últimos años. Un Cadillac funerario de 1959, adquirido en Estados Unidos en condiciones extremas de deterioro, volverá a rodar este año como una de las piezas más llamativas del tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores.

La historia del vehículo comenzó mucho antes de que llegara al taller de la Funeraria San Vicente. Detrás de su compra había una deuda emocional que su gerente, Luis Fernando Arango Madrid, quería saldar desde hacía varios años: haber vendido un exclusivo Cadillac floral de 1959 que, con el tiempo, descubrió que era una pieza prácticamente única en este lado del continente.

Tras desprenderse de aquel automóvil, Arango inició una búsqueda que lo llevó a recorrer el mercado de vehículos clásicos en Estados Unidos hasta encontrar otro ejemplar del año más emblemático de Cadillac.

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Para los coleccionistas, el modelo 1959 representa la máxima expresión del diseño estadounidense de posguerra. Sus enormes alerones traseros, las líneas inspiradas en la aviación militar y detalles que evocan turbinas y misiles lo convirtieron en un ícono de la industria automotriz.

No por casualidad fue inmortalizado en producciones como Los Cazafantasmas, además de ser uno de los modelos favoritos de figuras como Elvis Presley.

Sin embargo, encontrar uno disponible resultó ser una tarea compleja. El vehículo apareció finalmente en Oklahoma, pero su estado distaba mucho de la expectativa, pues si bien las fotografías mostraban un automóvil deteriorado, la realidad fue más impactante cuando llegó a Colombia.

El Cadillac se adquirió por unos US$20.000 (cerca de $64 millones) y, posteriormente, se transportó desde Estados Unidos hasta Cartagena por vía marítima. De allí lo llevaron a Bogotá para cumplir con los trámites aduaneros, y luego llegó a Medellín, donde comenzó la restauración.

Lo que encontraron los restauradores fue un vehículo consumido por el abandono. La carrocería presentaba corrosión, los pisos estaban destruidos, la estructura tenía perforaciones por el óxido, gran parte de la capota había desaparecido y numerosos componentes mecánicos requerían reconstrucción total.

“En las fotos se veía mejor. Cuando lo recibimos en el taller nos dimos cuenta de la magnitud del problema y supimos que habíamos adquirido un carro muchísimo más deteriorado de lo que imaginábamos”, recuerda Juan Guillermo Moreno, jefe del taller de restauración de la Funeraria San Vicente.