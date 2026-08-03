¿Cómo estará el clima en Medellín durante la Feria de las Flores 2026? Este es el pronóstico

La Feria de las Flores 2026 avanza con un panorama climático favorable para quienes asistirán a los desfiles, conciertos y demás actividades programadas en Medellín. Los pronósticos meteorológicos indican que predominarán los días cálidos, con temperaturas cercanas a los 30°C durante las tardes, aunque también habrá episodios de lluvia, especialmente en horas de la tarde y la noche. De acuerdo con los reportes de Clima Colombia y otros servicios meteorológicos, este lunes 3 de agosto la capital antioqueña alcanzará una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con probabilidad de lluvias en la noche y vientos de hasta 8 kilómetros por hora. Para el resto de la semana, el comportamiento será similar. Entre el martes 4 y el sábado 8 de agosto se esperan temperaturas máximas entre 23°C y 24°C y mínimas de 12°C a 15°C, acompañadas de intervalos de sol, nubosidad y lluvias de intensidad variable.

El pronóstico señala que miércoles y jueves serían los días con mayor acumulado de precipitaciones, con cerca de 4 milímetros de lluvia, mientras que el domingo 9 de agosto, cuando finaliza la Feria de las Flores con el tradicional Desfile de Silleteros, también existe una alta probabilidad de lluvias, con un acumulado cercano a 8,7 milímetros. Pese a estas precipitaciones, las mañanas seguirían siendo favorables para realizar actividades al aire libre, ya que el sol aparecerá durante buena parte del día antes de que aumente la nubosidad en horas de la tarde. Conozca: Entre ladridos y mucho amor se vivió la Caminata Canina y de Mascotas 2026 Los pronósticos publicados antes del inicio de la feria ya anticipaban un comportamiento similar: temperaturas máximas cercanas a los 29°C y 30°C, mañanas soleadas y chubascos ocasionales, condiciones típicas de esta época del año en Medellín. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ante este panorama, las autoridades y expertos recomiendan a quienes participen en la programación llevar ropa ligera, mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas y no olvidar un impermeable o sombrilla para protegerse de las lluvias que podrían presentarse de manera repentina.

Este sería el pronostico para el clima en Medellín durante la Feria de las Flores. FOTO: Captura de pantalla, Clima Colombia.

Aunque las condiciones meteorológicas pueden variar en los próximos días, el pronóstico indica que el clima no impediría el desarrollo de los principales eventos de la Feria de las Flores, por lo que los asistentes podrán disfrutar de la programación tomando las precauciones necesarias frente a los cambios de tiempo.

Bloque de preguntas y respuestas