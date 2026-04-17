Responsables de fraude en examen de la UdeA para especialistas médicos podrían perder su tarjeta profesional y hasta ir a prisión

La Universidad de Antioquia anunció que denunciará ante el Tribunal de Ética Médica y ante la Fiscalía el caso de los 40 galenos que fueron sorprendidos haciendo fraude en las pruebas para optar a especializaciones quirúrgicas el pasado 10 de abril.
Para ello, las directivas indicaron que están consolidando un informe apoyados en el equipo docente y logístico que acompañó la jornada de exámenes que se hicieron hace una semana.
En contexto: ¡Escandaloso! Detectan más de 40 fraudes en examen de admisión de la Universidad de Antioquia
La primera instancia podría tener como consecuencia la suspensión de la tarjeta profesional para quienes sean hallados responsables de la conducta irregular, mientras que el llevar el caso ante la justicia puede conllevar penas privativas de la libertad.