¿Son suficientes las medidas que está tomando el Ministerio de Educación por los títulos exprés en la U. San José?

A la Fundación de Educación Superior San José se le caen los escándalos del bolsillo. El título entregado sin cumplir requisitos a la exjefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, así como la entrega masiva de títulos exprés y un contrato millonario para enseñar japonés son algunos de la lista.
Ante estas irregularidades en contra de esa institución, distintos sectores políticos y ciudadanos han pedido acciones para investigarla y sancionarla. Por eso, el Ministerio de Educación ha tomado una serie de medidas que esperan corregir estas situaciones.
En ese sentido, esa entidad ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial, que pasa por cuatro puntos. El primero es un plan de mejoramiento obligatorio, que le impone a la Fundación que corrija fallas académicas y administrativas bajo supervisión.