En video | Denuncian ola de atracos a conductores y pasajeros de buses en el centro y occidente de Medellín

Conductores de buses de rutas que van, principalmente, hacia el occidente de Medellín denunciaron que en las últimas semanas un grupo de delincuentes los tiene azotados con una ola de atracos, los cuales se estarían cometiendo aún con las cámaras de seguridad que tienen estos vehículos.
En videos que se han difundido a través de las redes sociales se ve como una persona se sube a los vehículos y luego de intimidarlos les comienza a quitar el dinero que tienen. En un principio, los conductores les entrega una parte, como si estuvieran pagando una extorsión.
Pero el delincuente se pone persistente y les empieza a revisar los bolsillos y todos los rincones del vehículo con el fin de quitarles todo el dinero producido durante su jornada laboral, dejándolos sin nada, tal como queda captado en las cámaras de seguridad.