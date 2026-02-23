Boom de las pólizas de salud: los asegurados ya son más de 1,8 millones

El ramo de salud se consolidó en 2025 como el segmento de mayor dinamismo dentro de la industria aseguradora colombiana. Al cierre del año, las compañías pagaron $3,30 billones en prestación de servicios de salud con cargo a las pólizas, lo que representó un incremento del 21% frente a 2024. En línea con ese comportamiento, las primas emitidas en este ramo aumentaron también 21% anual, hasta alcanzar $871.000 millones. Este avance refleja una expansión sostenida del aseguramiento privado en salud, en un contexto marcado por presiones financieras sobre el sistema obligatorio. Le puede gustar: ¿Ya lo vio? Este es el tren del Metro de Medellín que usa música para prevenir problemas de salud mental De acuerdo con la información reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia, al cierre de 2025 un total de 1,8 millones de colombianos contaban con coberturas en este ramo, 200.000 más que el año anterior. El incremento en el número de asegurados evidencia una mayor demanda por soluciones complementarias ofrecidas por el sector privado. De acuerdo con expertos, los ciudadanos tienen tres opciones ante la incertidumbre de la salud: el 57% de las personas que buscan una alternativa al sistema público acude a la medicina prepagada, un 27% se acerca a una aseguradora y adquiere una póliza, y un 16% busca los conocidos planes complementarios de las EPS.

Más reclamaciones y mayor peso en la economía

En términos generales, la industria aseguradora atendió reclamaciones por $27,6 billones durante 2025, cifra 8% superior a la registrada en 2024. Ese monto equivale a casi el doble de los recursos que el Gobierno colombiano tiene presupuestados este año para sectores como agua potable, vivienda social, cultura y deporte. El crecimiento real de la industria fue del 3,5%, en un entorno de inflación del 5,1%. Al cierre del año, el sector representó el 3,29% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el consumo per cápita en seguros se ubicó en $1.150.691 por colombiano. Según Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, “esto confirma la necesidad de la población de cubrir especialmente los riesgos relacionados con la vida. Muchas personas pudieron recibir atención en salud oportuna, fomentar el ahorro y dejar asegurado un patrimonio para sus familias”.

¿Qué papel juega Fasecolda y cómo influyen las reformas?

En respuesta al crecimiento del ramo de salud, en 2025 Fasecolda puso en marcha la Cámara Técnica de Seguros de Salud. El objetivo es garantizar el acceso a los servicios y fortalecer el aseguramiento privado como complemento del sistema obligatorio.