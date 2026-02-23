x

Solo el 7% de las compañías no hará aumentos pese al alza del mínimo en 23,7%

Además, aunque el 55% de las compañías prevé incrementos salariales en 2026, solo el 4% contempla alzas superiores al 10%, según la Guía Salarial 2026 de Michael Page.

    Empresas proyectan ajustes salariales prudentes para 2026, en un entorno de mayores costos laborales y presión por eficiencia. FOTO: Cortesía
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

El aumento del salario mínimo en Colombia, que alcanzó 23,7%, se convirtió en uno de los principales factores que están condicionando las decisiones empresariales para 2026.

Esto lo advierte el informe de la Guía Salarial 2026, realizado por Michael Page, que señaló que solo el 4% de las empresas realizará ajustes salariales por encima del 10%, a quienes ganan más del mínimo, aunque la inflación haya cerrado 2025 en 5,10%.

El informe también señaló que, aunque el panorama es complejo, más de 5 de cada 10 empresas le subirá el sueldo a su plantilla laboral.

Pero, a su vez, asegura que deberá ir acompañada de mayores niveles de productividad y eficiencia. Para las compañías, esto implica invertir en reentrenamiento, fortalecer habilidades digitales y rediseñar sus propuestas de valor, más allá del salario.

Según Felipe Delgado, Executive Director de Michael Page Colombia, la atracción y retención de talento ya no depende únicamente de la remuneración. “La alta rotación y el bajo compromiso reflejan cómo estamos diseñando nuestras propuestas. El talento busca desarrollo profesional, bienestar integral y balance vida–trabajo”, afirmó.

Le puede interesar: Sector de aseo y vigilancia sufrió recortes del 15% al 20% tras alza del mínimo

Ajustes salariales moderados y cautela empresarial

De acuerdo con el estudio, el solo un 7% ya confirmó que no hará ajustes. Además, una tercera parte de las compañías aún evalúa si tendrá margen presupuestal para hacerlo.

De otro lado, el 37% de los empleadores considera que ofrece salarios competitivos frente a su sector.

Sin embargo, persisten brechas en la percepción de los trabajadores: solo el 7% de las mujeres afirma estar muy satisfecha con su remuneración, y muchas consideran que está por debajo del mercado.

Lea más: Más de 2 millones de personas ganan un salario mínimo en Colombia, ¿qué pasará ahora?

Presencialidad, trabajo híbrido y cambio generacional

El modelo presencial sigue siendo el predominante en Colombia, con 48% de los empleados bajo este esquema en 2025. Los modelos híbridos representan cerca de un tercio del total, especialmente en organizaciones que exigen al menos tres días de asistencia a la oficina.

El estudio también evidencia diferencias generacionales. Mientras los Baby boomers y la Generación X valoran beneficios tangibles como la movilidad o el vehículo corporativo, los millennials y la Generación Z prioriza la flexibilidad, los esquemas híbridos y el equilibrio entre estabilidad financiera y calidad de vida.

Conozca también: El 14% de las empresas pasa de salario integral a ordinario tras fuerte alza del mínimo en Colombia

