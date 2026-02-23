Solo el 7% de las compañías no hará aumentos pese al alza del mínimo en 23,7%

El aumento del salario mínimo en Colombia, que alcanzó 23,7%, se convirtió en uno de los principales factores que están condicionando las decisiones empresariales para 2026.

Esto lo advierte el informe de la Guía Salarial 2026, realizado por Michael Page, que señaló que solo el 4% de las empresas realizará ajustes salariales por encima del 10%, a quienes ganan más del mínimo, aunque la inflación haya cerrado 2025 en 5,10%.

El informe también señaló que, aunque el panorama es complejo, más de 5 de cada 10 empresas le subirá el sueldo a su plantilla laboral.

Pero, a su vez, asegura que deberá ir acompañada de mayores niveles de productividad y eficiencia. Para las compañías, esto implica invertir en reentrenamiento, fortalecer habilidades digitales y rediseñar sus propuestas de valor, más allá del salario.

Según Felipe Delgado, Executive Director de Michael Page Colombia, la atracción y retención de talento ya no depende únicamente de la remuneración. “La alta rotación y el bajo compromiso reflejan cómo estamos diseñando nuestras propuestas. El talento busca desarrollo profesional, bienestar integral y balance vida–trabajo”, afirmó.

