¡Atención! Así quedó la rotación oficial del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026

Este viernes 24 de julio se conoció cómo quedará la rotación del pico y placa en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá para el segundo semestre de 2026. El anuncio lo hicieron las Secretarías de Movilidad de la región junto con el Área Metropolitana, precisando que el esquema actual permanecerá hasta el 31 de julio. La implementación arrancará con una fase pedagógica entre el 3 y el 6 de agosto. Durante esos cuatro días las autoridades orientarán a los conductores, pero no impondrán comparendos. Las sanciones comenzarán a aplicarse desde el lunes 10 de agosto.

Nueva rotación

La distribución de los dígitos para vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos será la siguiente: - Lunes: 5 y 8

- Martes: 1 y 4

- Miércoles: 0 y 2

- Jueves: 3 y 6

- Viernes: 7 y 9

Horario y multa

El horario de la restricción no tendrá modificaciones. El pico y placa seguirá vigente de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes y de manera continua en los diez municipios del área metropolitana. Aplicará con el último dígito de la placa para los carros y el primero para las motos. Entérese: ¿Por qué las multas por pico y placa ya no se cobran en salarios mínimos? Le explicamos Aunque la primera semana será de carácter pedagógico, quienes incumplan la medida desde el 10 de agosto deberán asumir una multa de 633.111 pesos, correspondiente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), mecanismo con el que se liquidan desde 2024 las infracciones de tránsito en Colombia.

Dónde no aplica en Medellín

En la capital antioqueña, la restricción continuará sin aplicarse en el Sistema Vial del Río, conformado por la autopista Sur y la avenida Regional. También seguirán exentas la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y las vías ubicadas en los cinco corregimientos.



En Itagüí también hay libertad de circulación, desde finales de enero, en la autopista Sur, así como en corredores clave del Valle de Aburrá como la avenida Regional en Sabaneta y Envigado; variante a Caldas en Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Bello mantiene restricciones

Bello conservará el pico y placa sobre la autopista Norte y la avenida Regional, entre la estación Niquía y la autopista Medellín-Bogotá. La administración municipal explicó que la decisión busca mitigar la congestión que se registra con frecuencia en la glorieta de Niquía. Le puede interesar: ¿Cuándo está previsto que rote el pico y placa en Medellín? Pilas a estas fechas, que ya se está acabando el primer semestre Otros corredores bellanitas como la autopista Medellín-Bogotá y la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, en el corregimiento San Félix, sí tienen libertad de circulación con la medida vigente.

Vehículos con excepción

Los automóviles eléctricos, híbridos y los impulsados por gas natural vehicular seguirán exentos del pico y placa. En este último caso, los propietarios deberán tener vigente el registro ante cualquiera de las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá para acceder al beneficio. También se incluyen vehículos de organismos de socorro, medios de comunicación, que trabajen para empresas de telecomunicaciones, entre otros automotores que pueden transitar, siempre y cuando obtengan los permisos por parte de las autoridades de movilidad.

Así operará para los taxis

El servicio público individual mantendrá el sistema de rotación por un dígito cada dos semanas, esquema que se aplica desde 2016. La Secretaría de Movilidad de Medellín publicará el calendario correspondiente en las próximas horas. Para estos vehículos, la restricción seguirá entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. Mientras comienza la nueva rotación, las autoridades recordaron que hasta el 31 de julio seguirá vigente el esquema actual: lunes 1 y 7, martes 0 y 3, miércoles 4 y 6, jueves 5 y 9, y viernes 2 y 8.



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