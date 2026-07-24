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Ya tenía citas y pagos hechos: inadmiten a ruso que presuntamente venía a Medellín con fines de explotación sexual

Después de concluir que el verdadero propósito de su viaje era realizar actividades relacionadas a la explotación sexual, Migración Colombia impidió el ingreso del ciudadano ruso por el aeropuerto José María Córdova.

  • Migración Colombia inadmitió a un ciudadano ruso. En su equipaje tenía decenas condones, potenciadores sexuales, memorias USB y discos duros. Foto: cortesía.
    Migración Colombia inadmitió a un ciudadano ruso. En su equipaje tenía decenas condones, potenciadores sexuales, memorias USB y discos duros. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Migración Colombia inadmitió a un ciudadano ruso que pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de establecer que el verdadero propósito de su viaje no era hacer turismo, sino realizar actividades relacionadas con explotación sexual.

El extranjero, que llegó en un vuelo procedente de Nueva York, fue rechazado después de que los oficiales de migración detectaran inconsistencias durante la entrevista migratoria sobre el motivo de viaje que declaró y la información que entregó durante el procedimiento.

La autoridad migratoria informó que la investigación permitió establecer que el ciudadano mantenía contacto con varias mujeres en Medellín y ya tenía citas acordadas, principalmente en establecimientos del sector de El Poblado. Incluso, ya había realizado pagos anticipados para esos encuentros.

Entérese: Rescatan a dos personas que cayeron en falsa oferta de empleo: estaban secuestradas y eran obligadas a crear contenido sexual en Medellín

Con base en esos hallazgos, Migración Colombia concluyó que el propósito real de su ingreso representaba un riesgo de explotación sexual, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres, por lo que decidió inadmitirlo, de acuerdo con la normativa vigente.

Durante la inspección, realizada con el consentimiento del viajero, la Policía revisó su equipaje y encontró cerca de 40 preservativos, potenciadores sexuales, memorias USB y discos duros externos.

Frente a estos últimos elementos, Migración Colombia informó que alertó a las autoridades de Estados Unidos para que, dentro de sus competencias, adelanten las verificaciones correspondientes, pues los dispositivos podrían contener material relacionado con explotación sexual.

”Quien pretenda ingresar a Colombia para aprovecharse de nuestros niños, niñas, adolescentes o mujeres encontrará una autoridad migratoria preparada para detectarlo y evitar su ingreso. Cada inadmisión representa una acción concreta de protección y envía un mensaje claro: Colombia no será un destino para el turismo con fines de explotación sexual”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

Con este caso, ya son 103 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Medellín durante 2026 por presunto turismo con fines de explotación sexual. La cifra ya supera ampliamente los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025 y apenas es mitad de año.

A nivel nacional, Migración Colombia reporta más de 140 inadmisiones por esta causa en lo corrido del año, frente a las 110 registradas durante todo 2025.

Según la entidad, el aumento responde al fortalecimiento de los controles migratorios en los principales aeropuertos del país para impedir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Lea más: A más de 100 gringos los han devuelto este año del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, por turismo sexual

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué inadmitieron al ciudadano ruso en el aeropuerto José María Córdova?
Migración Colombia impidió su ingreso tras detectar incoherencias en su entrevista. Se comprobó que tenía contactos, pagos anticipados y citas agendadas con mujeres en el sector de El Poblado (Medellín) con fines de explotación sexual.
¿Cuántos extranjeros han sido inadmitidos en Medellín en 2026 por esta causa?
En lo corrido de 2026 ya son 103 los extranjeros inadmitidos en la capital antioqueña por presunto turismo de explotación sexual. La cifra ya superó la totalidad de casos registrados durante todo el año 2025 (cerca de 80).
¿Cuántos extranjeros han sido inadmitidos a nivel nacional por esta causa?
A nivel nacional, Migración Colombia reporta más de 140 inadmisiones por turismo de explotación sexual en 2026, una cifra superior a los 110 casos contabilizados en todo el 2025.
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