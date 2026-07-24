Ya tenía citas y pagos hechos: inadmiten a ruso que presuntamente venía a Medellín con fines de explotación sexual

Migración Colombia inadmitió a un ciudadano ruso que pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de establecer que el verdadero propósito de su viaje no era hacer turismo, sino realizar actividades relacionadas con explotación sexual.

El extranjero, que llegó en un vuelo procedente de Nueva York, fue rechazado después de que los oficiales de migración detectaran inconsistencias durante la entrevista migratoria sobre el motivo de viaje que declaró y la información que entregó durante el procedimiento.

La autoridad migratoria informó que la investigación permitió establecer que el ciudadano mantenía contacto con varias mujeres en Medellín y ya tenía citas acordadas, principalmente en establecimientos del sector de El Poblado. Incluso, ya había realizado pagos anticipados para esos encuentros.

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Con base en esos hallazgos, Migración Colombia concluyó que el propósito real de su ingreso representaba un riesgo de explotación sexual, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres, por lo que decidió inadmitirlo, de acuerdo con la normativa vigente.

Durante la inspección, realizada con el consentimiento del viajero, la Policía revisó su equipaje y encontró cerca de 40 preservativos, potenciadores sexuales, memorias USB y discos duros externos.

Frente a estos últimos elementos, Migración Colombia informó que alertó a las autoridades de Estados Unidos para que, dentro de sus competencias, adelanten las verificaciones correspondientes, pues los dispositivos podrían contener material relacionado con explotación sexual.