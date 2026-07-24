Dólar sigue en caída y baja de la barrera de los $3.200, ¿buen momento para comprar?

El dólar inició las negociaciones en $3.191,86 este viernes 24 de julio. Eso significa una caída de $27,45 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, fijada en $3.219,31. Durante las primeras operaciones, la divisa se movió entre un mínimo de $3.186 y un máximo de $3.195, reflejando una jornada de baja volatilidad.
Cabe destacar que a las 9:10 de la mañana el promedio de negociación ya era de $3.210.
Con este comportamiento, el dólar se ubica en su nivel más bajo desde 2019, consolidando la reciente fortaleza del peso colombiano.
Le puede gustar: ¿Buen momento para comprar o vender dólares? Cinco consejos para saber qué hacer con divisas en el nivel más bajo en siete años
Una moneda local más fuerte favorece al país porque reduce el costo de las importaciones de bienes, combustibles, insumos y maquinaria, ayuda a contener las presiones inflacionarias y disminuye el valor en pesos del servicio de la deuda externa.
Sin embargo, también puede restar competitividad a las exportaciones y reducir los ingresos en pesos de los sectores que reciben pagos en dólares, como el petrolero y el cafetero.