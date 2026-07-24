¡Ojo! Si retira sus cesantías y no presenta soportes, podrían despedirlo, advierte la Corte Suprema

Las cesantías son uno de los derechos laborales más importantes para los trabajadores colombianos. Sin embargo, retirarlas antes de tiempo implica cumplir una condición que muchos desconocen: demostrar que el dinero sí se utilizó para los fines autorizados por la ley.
Ese fue el mensaje que dejó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al confirmar que un trabajador puede ser despedido con justa causa si solicita un retiro parcial de cesantías y luego no entrega las pruebas de cómo invirtió esos recursos.
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La decisión quedó consignada en la Sentencia SL245-2026 y se dio a partir del caso de un empleado con cerca de 37 años de antigüedad que retiró $100 millones de sus cesantías con el argumento “de comprar vivienda”, pero nunca presentó los documentos que acreditaran esa inversión.