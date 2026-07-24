¡Ojo! Si retira sus cesantías y no presenta soportes, podrían despedirlo, advierte la Corte Suprema

Las cesantías son uno de los derechos laborales más importantes para los trabajadores colombianos. Sin embargo, retirarlas antes de tiempo implica cumplir una condición que muchos desconocen: demostrar que el dinero sí se utilizó para los fines autorizados por la ley. Ese fue el mensaje que dejó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al confirmar que un trabajador puede ser despedido con justa causa si solicita un retiro parcial de cesantías y luego no entrega las pruebas de cómo invirtió esos recursos. Entérese: Estos son los trabajadores a los que no les aplica la reducción de la jornada laboral a 42 horas La decisión quedó consignada en la Sentencia SL245-2026 y se dio a partir del caso de un empleado con cerca de 37 años de antigüedad que retiró $100 millones de sus cesantías con el argumento “de comprar vivienda”, pero nunca presentó los documentos que acreditaran esa inversión.

¿Cuándo se pueden retirar las cesantías antes de tiempo?

Aunque las cesantías normalmente se entregan cuando termina el contrato laboral, la legislación colombiana permite hacer retiros parciales en situaciones específicas. La magistrada de la Corte Suprema, Marjorie Zúñiga, explicó en entrevista con Mañanas Blu que ese derecho existe, pero tiene límites: “Todos los trabajadores en Colombia tenemos el derecho a solicitar un retiro parcial de nuestras cesantías anticipadamente, pero para dos usos especiales. Uno, compra o remodelación de vivienda o educación”. Le puede interesar: Dólar sigue en caída y baja de la barrera de los $3.200, ¿buen momento para comprar? Es decir, el dinero no puede retirarse libremente para cualquier gasto. La ley solo autoriza su uso en esos casos y exige que pueda comprobarse posteriormente.

¿Por qué la empresa puede pedir soportes para el retiro de las cesantías parciales?

Una de las dudas que resolvió la Corte es si el empleador tiene derecho a exigir documentos que demuestren el destino del dinero. La respuesta es sí. Según explicó la magistrada Zúñiga, no es una facultad sino una obligación legal para las empresas: “La empresa tiene la obligación de verificar el destino de esos recursos y está facultada por la ley para pedir los recibos, las escrituras, los soportes de la inversión de esas cesantías”. Esto significa que el empleador puede solicitar documentos como: escrituras de compraventa de vivienda, facturas o cuentas de remodelación, recibos de matrícula o certificados de pago de estudios y otros soportes que demuestren que el dinero fue utilizado para el fin autorizado.

La magistrada Marjorie Zúñiga explicó que el incumplimiento también pone en riesgo a la empresa: “Si el trabajador no acredita la destinación correcta de los dineros, puede eventualmente estar en una falta grave y en una justa causa de despidos, entre otras cosas por haber engañado a su empleador que se enfrenta al riesgo de perder los dineros de las cesantías por pagos parciales indebidos”. En otras palabras, la empresa también puede enfrentar consecuencias legales si permite retiros parciales sin verificar posteriormente que el dinero tuvo la destinación prevista en la ley.

El caso que llegó hasta la Corte Suprema

El fallo se originó tras la demanda de un trabajador que llevaba casi cuatro décadas vinculado a una empresa. El empleado solicitó el retiro parcial de aproximadamente $100 millones de sus cesantías argumentando que compraría vivienda. Después del desembolso, la empresa le pidió en varias oportunidades las escrituras y demás documentos que acreditaran la adquisición del inmueble. Sin embargo, el trabajador nunca entregó los soportes. Ante esa situación, la compañía abrió un proceso disciplinario y terminó su contrato por justa causa, sin pagar indemnización. El trabajador demandó a la empresa al considerar que se había vulnerado su debido proceso y pidió ser reintegrado o recibir una compensación económica. Tanto los jueces de primera y segunda instancia, así como la Corte Suprema, rechazaron sus pretensiones y confirmaron que el despido fue legal. Siga leyendo: Más de 30.000 hogares damnificados recibirán subsidio de $500.000, ¿cuáles son las regiones beneficiadas? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

La sentencia indica que el trabajador tiene la obligación de demostrar el destino del dinero. Si no presenta los documentos requeridos, esa omisión puede ser considerada una falta grave con consecuencias laborales. ¿Qué documentos pueden pedir las empresas para comprobar el uso de las cesantías? El empleador puede solicitar soportes como escrituras de compraventa de vivienda, facturas de remodelación, recibos de matrícula, certificados de pago de estudios u otros documentos que acrediten que el dinero se destinó al fin autorizado.

La sentencia indica que el trabajador tiene la obligación de demostrar el destino del dinero. Si no presenta los documentos requeridos, esa omisión puede ser considerada una falta grave con consecuencias laborales. ¿Qué documentos pueden pedir las empresas para comprobar el uso de las cesantías? El empleador puede solicitar soportes como escrituras de compraventa de vivienda, facturas de remodelación, recibos de matrícula, certificados de pago de estudios u otros documentos que acrediten que el dinero se destinó al fin autorizado.

La sentencia indica que el trabajador tiene la obligación de demostrar el destino del dinero. Si no presenta los documentos requeridos, esa omisión puede ser considerada una falta grave con consecuencias laborales. ¿Qué documentos pueden pedir las empresas para comprobar el uso de las cesantías? El empleador puede solicitar soportes como escrituras de compraventa de vivienda, facturas de remodelación, recibos de matrícula, certificados de pago de estudios u otros documentos que acrediten que el dinero se destinó al fin autorizado.