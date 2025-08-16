Las peripecias que hace el padre Leo para sacar a flote la Catedral Metropolitana de Medellín

Dos loras tan grandes como si fueran gallinas y de color verde purpurina se sostienen con sus garras a la superficie rugosa que forman los adobes en uno de los muros laterales de la Catedral Metropolitana de Medellín. Los movimientos repetitivos de sus picos llaman la atención.
La imagen es captada por el padre Leonardo Martínez desde la casa cural que queda en frente, al lado contrario de la calle Ecuador, y el sacerdote le dice a alguien que lo acompaña, como quien conoce el libreto de la película de tanto repetirla: “Ahí van a tirar ese adobe, cae sobre el techo y rompen todas esas tejas. Mañana toca traer quien arregle”.
De pronto, como si se tratara de una premonición, una de las aves se aparta e instantáneamente cae un ladrillo macizo al vacío. Lo siguiente es un golpe seco: ¡tas! Y se cumple la profecía.
El padre cuenta que antes eran solo las palomas las que producían un daño descomunal con el excremento que dejan en los techos y las cornisas, pero desde hace unos tres años empezó a sentirse la amenaza de las loras que llegan a aparearse y sacan a relucir dotes de demoledoras profesionales con el fin de generar oquedades para sus nidos.