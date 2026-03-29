x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Más de 600 policías y drones refuerzan vigilancia de Medellín en Semana Santa

Con 600 policías y 100 soldados, Medellín activa plan especial para Semana Santa, priorizando seguridad en 317 iglesias, zonas turísticas y corredores con alta afluencia.

  • Autoridades despliegan operativo de seguridad en iglesias y sitios turísticos durante la Semana Santa en Medellín. FOTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Autoridades despliegan operativo de seguridad en iglesias y sitios turísticos durante la Semana Santa en Medellín. FOTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN
  • Policía y Ejército refuerzan controles en vías y terminales para proteger a viajeros en la capital antioqueña. FOTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Policía y Ejército refuerzan controles en vías y terminales para proteger a viajeros en la capital antioqueña. FOTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Estos días religiosos, Medellín contará con una estrategia centrada en brindar una Semana Santa Segura”. El objetivo no es otro que garantizar la tranquilidad de ciudadanos y visitantes durante la Semana Mayor.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que la ciudad contará con un amplio dispositivo de vigilancia que incluye más de 600 policías, además del apoyo de drones, labores de inteligencia y controles en puntos estratégicos.

“En Medellín estamos listos para esta Semana Santa”, indicó el mandatario, al detallar que el operativo cubrirá 317 iglesias, 35 sitios turísticos, así como vías, terminales de transporte y el aeropuerto.

Le puede gustar: Golpe en Medellín y Bello a las Disidencias: capturaron a responsables de ataques a torres de energía

El mandatario local también señaló que se reforzará la movilidad en los principales corredores viales y se acompañarán las procesiones religiosas para asegurar que las actividades se desarrollen con orden. Según explicó, el propósito es que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de la ciudad con garantías de seguridad.

¿Qué zonas tendrán mayor vigilancia?

De acuerdo con la Alcaldía, el plan responde a un análisis del comportamiento delictivo en eventos turísticos celebrados antes, que ha permitido identificar riesgos en zonas de alta concentración de personas.

Entre los sectores priorizados se encuentran el Centro, El Poblado, Laureles y diferentes corredores turísticos, donde se han registrado casos de hurto a personas, viajeros y establecimientos comerciales en años anteriores.

Policía y Ejército refuerzan controles en vías y terminales para proteger a viajeros en la capital antioqueña. FOTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Policía y Ejército refuerzan controles en vías y terminales para proteger a viajeros en la capital antioqueña. FOTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN

En ese sentido, las autoridades incrementaron los controles en accesos a la ciudad, terminales de transporte, centros comerciales y otros puntos de alta circulación, en un trabajo articulado entre la Policía y distintas entidades del Estado, según explicó el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades?

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autoprotección durante la Semana Santa, especialmente en eventos masivos como procesiones.

Entre las recomendaciones están evitar portar objetos de valor a la vista en lugares concurridos y asegurar adecuadamente las viviendas en caso de salir de viaje. Estas acciones, según indicaron, contribuyen a reducir riesgos y facilitar la labor de las autoridades.

Entérese: Investigan si cuerpo encontrado en el Suroeste sería del auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida