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No más machismo: así formaron a 170 soldados en Medellín para prevenir violencia de género

El proceso formativo se desarrolló entre marzo y junio de este año mediante encuentros mensuales en los que los participantes reflexionaron sobre los estereotipos asociados a la masculinidad tradicional.

  • De acuerdo con la Administración Distrital, desde su creación la estrategia ha sensibilizado a 5.187 hombres en la capital antioqueña. FOTO Alcaldía de Medellín.
    De acuerdo con la Administración Distrital, desde su creación la estrategia ha sensibilizado a 5.187 hombres en la capital antioqueña. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La estrategia para promover el cuidado y fomentar relaciones más equitativas con enfoque de género llegó a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Medellín, donde más de 170 soldados culminaron un proceso de formación en masculinidades corresponsables orientado a fortalecer la convivencia, prevenir las violencias y promover una cultura del cuidado.

El proceso formativo se desarrolló entre marzo y junio de este año mediante encuentros mensuales en los que los participantes reflexionaron sobre los estereotipos asociados a la masculinidad tradicional, compartieron experiencias y adquirieron herramientas para construir relaciones más respetuosas, asumir el cuidado como una responsabilidad compartida y contribuir a entornos más seguros tanto en sus hogares como en sus comunidades y espacios de trabajo, todo sin acudir a la violencia.

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La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, destacó que involucrar a los hombres en este tipo de espacios es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Según señaló, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado fortalece la convivencia y contribuye a la transformación cultural que impulsa la ciudad.

“Esto nos ayuda a transformar la cultura a través de la corresponsabilidad por medio de hombres amorosos y responsables con su familia”, agregó la funcionaria.

La estrategia “Hombres que cuidan, hombres como vos” hace parte del Sistema Distrital de Cuidado. Es liderada por la Alcaldía de Medellín, ejecutada por la Fundación Mi Sangre y cuenta con recursos del Fondo Internacional para las Metrópolis.

Uno de los participantes, el dragoneante profesional Germán Úsuga, aseguró que la formación le permitió comprender la importancia de que los hombres asuman un papel más activo en las labores del hogar y compartan las responsabilidades familiares, conocimientos que, afirmó, aplicará en su vida cotidiana.

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De acuerdo con la Administración Distrital, desde su creación la estrategia ha sensibilizado a 5.187 hombres en Medellín, ha desarrollado 24 intervenciones territoriales, articulado el trabajo de más de 40 organizaciones y consolidado una Mesa Distrital de Masculinidades integrada por 12 entidades.

Además de la Cuarta Brigada, el programa ha llegado a instituciones como el Sena, la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos y diversos escenarios comunitarios, con el propósito de ampliar la conversación sobre el cuidado, promover la corresponsabilidad y contribuir a la prevención de las violencias en distintos sectores de la ciudad.

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