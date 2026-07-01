No más machismo: así formaron a 170 soldados en Medellín para prevenir violencia de género

La estrategia para promover el cuidado y fomentar relaciones más equitativas con enfoque de género llegó a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Medellín, donde más de 170 soldados culminaron un proceso de formación en masculinidades corresponsables orientado a fortalecer la convivencia, prevenir las violencias y promover una cultura del cuidado.
El proceso formativo se desarrolló entre marzo y junio de este año mediante encuentros mensuales en los que los participantes reflexionaron sobre los estereotipos asociados a la masculinidad tradicional, compartieron experiencias y adquirieron herramientas para construir relaciones más respetuosas, asumir el cuidado como una responsabilidad compartida y contribuir a entornos más seguros tanto en sus hogares como en sus comunidades y espacios de trabajo, todo sin acudir a la violencia.