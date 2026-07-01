No más machismo: así formaron a 170 soldados en Medellín para prevenir violencia de género

La estrategia para promover el cuidado y fomentar relaciones más equitativas con enfoque de género llegó a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Medellín, donde más de 170 soldados culminaron un proceso de formación en masculinidades corresponsables orientado a fortalecer la convivencia, prevenir las violencias y promover una cultura del cuidado. El proceso formativo se desarrolló entre marzo y junio de este año mediante encuentros mensuales en los que los participantes reflexionaron sobre los estereotipos asociados a la masculinidad tradicional, compartieron experiencias y adquirieron herramientas para construir relaciones más respetuosas, asumir el cuidado como una responsabilidad compartida y contribuir a entornos más seguros tanto en sus hogares como en sus comunidades y espacios de trabajo, todo sin acudir a la violencia.

Lea más: Asesinaron a una venezolana en vereda de Támesis, Antioquia, y capturaron a su compañero sentimental por el crimen La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, destacó que involucrar a los hombres en este tipo de espacios es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Según señaló, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado fortalece la convivencia y contribuye a la transformación cultural que impulsa la ciudad. “Esto nos ayuda a transformar la cultura a través de la corresponsabilidad por medio de hombres amorosos y responsables con su familia”, agregó la funcionaria. La estrategia “Hombres que cuidan, hombres como vos” hace parte del Sistema Distrital de Cuidado. Es liderada por la Alcaldía de Medellín, ejecutada por la Fundación Mi Sangre y cuenta con recursos del Fondo Internacional para las Metrópolis.