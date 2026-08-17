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¿Belleza tóxica? Científicos alertan por exceso de maquillaje

Estudios exponen la cantidad de disruptores endocrinos que se acumulan en el cuerpo de las personas aficionadas al skincare y el maquillaje.

  • Las mujeres utilizan de media nueve productos cosméticos distintos al día y 15 a la semana. Foto: Agencia Sinc
    Las mujeres utilizan de media nueve productos cosméticos distintos al día y 15 a la semana. Foto: Agencia Sinc
hace 27 minutos
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Según datos recientes, las mujeres españolas y latinas utilizan de media nueve productos cosméticos distintos al día y 15 a la semana –16, en el caso de chicas entre 18 y 24 años–, de acuerdo con una investigación de la asociación Cosmetics Europe, que señala las tres primeras razones para usarlos: higiene personal, sentirse bien con uno mismo y subir la autoestima, y cuidar el pelo y la piel.

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También se ha adelantado la edad; por ejemplo, la cadena de tiendas de cosmética Sephora informa que sus clientes entre 9 y 12 años se han duplicado en los últimos cinco años.

El problema es que no siempre parecen inocuos. Según los datos recogidos en el último informe de Safety Gate, del sistema europeo de alerta rápida de productos peligrosos, los cosméticos encabezan la lista de artículos más notificados que planteaban riesgos para la salud, con un 36 %.

Desde la década de 1990, algunos derivados del petróleo, como bisfenoles, ftalatos, benzofenonas o parabenos invaden el mercado de cosméticos y PCP. “La cantidad y variedad de químicos que nos ponemos cada día en la piel no deja de aumentar, sobre todo, las chicas más jóvenes, incluso, niñas”, dice a SINC Mariana Fernández Cabrera, catedrática de la Universidad de Granada e investigadora del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.

Cuando la absorción es a través de la piel, “los compuestos se incorporan directamente al torrente sanguíneo para posteriormente ser distribuidos por todo el cuerpo. No es como cuando se ingieren por vía oral, que pasan por el filtro del hígado antes, para su metabolización y eliminación”, añade Fernández Cabrera, que forma parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Instituto de Salud Carlos III y de la Red de Investigación en Infancia y Medioambiente-INMA.

Lo mismo ocurre con los químicos disruptores endocrinos volátiles que se emplean en las fragancias para conservar el aroma durante más tiempo, los ftalatos: “Son moléculas muy pequeñas que, al inspirarlas, llegan a la mucosa nasal de forma inmediata y, de ahí, a la sangre”, añade Nicolás Olea, catedrático emérito de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico San Cecilio de esta ciudad.

En un estudio publicado en mayo en la revista European Journal of Pediatrics, la investigadora Alicia Olivas analizó diferentes compuestos disruptores endocrinos en muestras de orina de 310 niñas españolas de 4 a 8 años: 182 de ellas presentaban pubertad temprana –antes de los 8 años– y 128, no. En el primer grupo, encontraron mayores concentraciones de disruptores endocrinos como bisfenol A –común en envases plásticos– y la benzofenona-3 –presente en cosméticos y protectores solares–.Además, los investigadores pasaron un cuestionario a las familias sobre los hábitos de las niñas: las del primer grupo también eran más aficionadas al skincare, maquillaje o PCP –mascarilla/acondicionador, pintauñas y pintalabios, cremas solares, perfume y loción corporal–, “bien a diario o varias veces a la semana”, señala Olivas.

Otra cosa que se ha adelantado en el último siglo son los primeros síntomas de desarrollo reproductivo –la aparición del botón mamario– en las chicas, que “empieza a edades cada vez más tempranas, entre los 4-8 años”, advierte Olivas.

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El riesgo es que la pubertad precoz está asociada con una mayor vulnerabilidad en la vida adulta a enfermedades como obesidad, diabetes, hipotiroidismo o cáncer de ovario y de mama, según alertan sociedades médicas como The Endocrine Society (EE UU) o la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica.

Como explica Fernández Cabrera, “en una niña que empieza a exponerse a estrógenos endógenos –producidos por su propio ovario– mucho antes, aumentan las probabilidades de estas enfermedades, sobre todo, si a eso se suman sustancias químicas exógenas –que vienen de fuera– que se comportan como hormonas”.

Por otro lado, cuando la exposición a los disruptores endocrinos ocurre a edades tempranas, “los niños y niñas no tienen tan maduros como los adultos los mecanismos de detoxificación y metabolización rápida para eliminarlos”, advierte.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántos productos cosméticos utilizan al día las mujeres españolas y latinas?
Las mujeres españolas y latinas utilizan en promedio nueve productos cosméticos al día y 15 a la semana. Entre las jóvenes de 18 a 24 años, el promedio semanal aumenta a 16 productos.
¿A qué edad empiezan los niños a usar productos cosméticos?
El uso de cosméticos comienza cada vez a edades más tempranas. Sephora reporta que sus clientes de entre 9 y 12 años se han duplicado en los últimos cinco años, aunque la noticia no establece una edad promedio de inicio para toda la población infantil.
¿Cómo llegan los químicos de los cosméticos al organismo?
Los compuestos pueden incorporarse al organismo a través de la piel y, según la investigadora citada, pasar directamente al torrente sanguíneo. En el caso de algunos compuestos volátiles presentes en fragancias, pueden ser inhalados, llegar a la mucosa nasal y posteriormente a la sangre.
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