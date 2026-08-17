¿Belleza tóxica? Científicos alertan por exceso de maquillaje

Según datos recientes, las mujeres españolas y latinas utilizan de media nueve productos cosméticos distintos al día y 15 a la semana –16, en el caso de chicas entre 18 y 24 años–, de acuerdo con una investigación de la asociación Cosmetics Europe, que señala las tres primeras razones para usarlos: higiene personal, sentirse bien con uno mismo y subir la autoestima, y cuidar el pelo y la piel.

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También se ha adelantado la edad; por ejemplo, la cadena de tiendas de cosmética Sephora informa que sus clientes entre 9 y 12 años se han duplicado en los últimos cinco años.

El problema es que no siempre parecen inocuos. Según los datos recogidos en el último informe de Safety Gate, del sistema europeo de alerta rápida de productos peligrosos, los cosméticos encabezan la lista de artículos más notificados que planteaban riesgos para la salud, con un 36 %.

Desde la década de 1990, algunos derivados del petróleo, como bisfenoles, ftalatos, benzofenonas o parabenos invaden el mercado de cosméticos y PCP. “La cantidad y variedad de químicos que nos ponemos cada día en la piel no deja de aumentar, sobre todo, las chicas más jóvenes, incluso, niñas”, dice a SINC Mariana Fernández Cabrera, catedrática de la Universidad de Granada e investigadora del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.

Cuando la absorción es a través de la piel, “los compuestos se incorporan directamente al torrente sanguíneo para posteriormente ser distribuidos por todo el cuerpo. No es como cuando se ingieren por vía oral, que pasan por el filtro del hígado antes, para su metabolización y eliminación”, añade Fernández Cabrera, que forma parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Instituto de Salud Carlos III y de la Red de Investigación en Infancia y Medioambiente-INMA.

Lo mismo ocurre con los químicos disruptores endocrinos volátiles que se emplean en las fragancias para conservar el aroma durante más tiempo, los ftalatos: “Son moléculas muy pequeñas que, al inspirarlas, llegan a la mucosa nasal de forma inmediata y, de ahí, a la sangre”, añade Nicolás Olea, catedrático emérito de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico San Cecilio de esta ciudad.