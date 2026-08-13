Lo condenaron a 16 años de cárcel por asesinar a un joven que bailó con su expareja en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 16 años y 8 meses de prisión a Yelwin Pineda Muñoz, quien fue hallado responsable del asesinato de un joven de 23 años ocurrido en el barrio Calasanz, en el occidente de Medellín. Lea más: Guardias del Inpec confiesan su responsabilidad en controles de polémica fiesta de gestores de paz en cárcel de Itagüí La decisión se produjo luego de que el juez avalara el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio agravado.

Una discusión terminó en un ataque con cuchillo

Los hechos se registraron durante la madrugada del 6 de abril de 2026, cuando Pineda Muñoz y la víctima se encontraban en una vía pública del barrio Calasanz. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la discusión se habría originado porque el joven de 23 años había bailado momentos antes con la expareja sentimental del ahora condenado. En medio del altercado, Pineda Muñoz, quien tenía 21 años al momento de los hechos, atacó con un cuchillo al joven y le causó graves heridas.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial cercano, pero murió debido a la gravedad de las lesiones. El hoy condenado fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional y posteriormente quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Ambos habían llegado a Medellín para estudiar

Las labores adelantadas por los investigadores también permitieron establecer que tanto la víctima como el agresor habían llegado a Medellín procedentes de San Andrés Islas para adelantar sus estudios universitarios. Durante la audiencia de acusación, Pineda Muñoz llegó a un acuerdo judicial con la Fiscalía y aceptó los cargos en su contra. Tras evaluar el preacuerdo, el juez de conocimiento determinó la condena de 16 años y 8 meses de prisión por el asesinato. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: