Revista de turismo ‘Time Out’ incluyó a Medellín entre las 10 ciudades “más lindas del mundo”, ¿cuáles otras están en el Top?

La revista especializada en turismo Time Out incluyó a Medellín en su más reciente listado de las 10 ciudades “más bonitas” del mundo en 2026.

En el caso de Medellín, el 66 % de los encuestados por Time Out consideró que la ciudad es hermosa.

A partir de las respuestas afirmativas, se estableció un “índice de belleza”, complementado por parte de la revista con aspectos como el entorno natural, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la identidad visual y el carácter único de cada destino.

Para elaborar el ranking, la publicación de Beard dijo que consultó a 24.000 personas residentes en distintas ciudades del mundo haciéndoles una pregunta sencilla: “¿describiría su ciudad como bonita?”

En el artículo escrito por su editora de viajes Grace Beard, la capital antioqueña ocupó el noveno lugar, por encima de ciudades ampliamente reconocidas por su atractivo turístico y arquitectónico como Viena, Río de Janeiro, Florencia y San Diego.

Por su parte, Time Out destacó la privilegiada ubicación en el Valle de Aburrá, rodeada de montañas y abundante vegetación, “lo que hace que el paisaje natural esté presente prácticamente en cualquier punto de la ciudad”.

La publicación también resaltó la combinación entre la arquitectura colonial y construcciones contemporáneas inspiradas en la naturaleza, como el Orquideorama del Jardín Botánico, “una estructura de madera que evoca la forma de un panal y de una flor”.

El listado de las “ciudades más bonitas” fue encabezado por Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde el 86% de sus habitantes calificó a la ciudad como hermosa. La revista destacó su ubicación entre la Montaña de la Mesa y el océano Atlántico, además de sus playas y su riqueza natural.

En el segundo lugar apareció Edimburgo (Escocia), con un 84%, gracias a la mezcla de arquitectura georgiana, calles medievales y agujas góticas que convierten a la ciudad en uno de los destinos urbanos más atractivos de Europa.

El tercer puesto fue para Sídney (Australia), con un 78%, reconocida por su icónico perfil urbano dominado por la Ópera de Sídney, sus modernos rascacielos y sus famosas playas.

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La cuarta posición correspondió a Chicago (Estados Unidos), con un 77%, donde Time Out destacó la combinación entre sus emblemáticos rascacielos, cientos de parques urbanos, el lago Míchigan y el río Chicago.

En el quinto lugar se ubicó Lisboa (Portugal), con un 74%, gracias a sus calles empinadas, los tradicionales tranvías amarillos, las fachadas cubiertas de azulejos y la característica luz dorada que baña la ciudad.

La sexta ciudad fue París (Francia), con un 68%, reconocida por conservar su arquitectura clásica, sus grandes bulevares, el río Sena, sus parques y monumentos como la Torre Eiffel.

En la séptima posición quedó Estocolmo (Suecia), también con un 68%, una ciudad construida sobre 14 islas unidas por más de 50 puentes, lo que le otorga una identidad paisajística única.

El octavo lugar fue para Oporto (Portugal), con un 67%, donde sobresalen sus edificios escalonados sobre el río Duero, la histórica estación São Bento y su variada arquitectura.