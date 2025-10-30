Más de 1.300 uniformados y funcionarios de la Alcaldía de Medellín garantizarán la seguridad durante Halloween

A pocas horas de iniciar Halloween, el tradicional Día de los Niños, la Alcaldía de Medellín anunció un amplio dispositivo de seguridad para garantizar una jornada tranquila en todos los barrios de la ciudad. Según el secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, Manuel Villa, 1.350 funcionarios de la Policía Metropolitana y la Alcaldía estarán desplegados este 31 de octubre en distintos puntos estratégicos. “De manera articulada con la Policía, la Secretaría de Movilidad y el Ejército, se han dispuesto medidas para que los niños puedan disfrutar en familia con total normalidad en los parques y centros comerciales”, explicó Villa. Lea más: Más que pedir dulces: estos son cinco planes imperdibles de Halloween en Medellín

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín estarán desplegados por la ciudad realizando un llamado a los padres de familia durante Halloween. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

El dispositivo contará con diez camiones de la Secretaría de Movilidad, tres puestos de control móviles distribuidos en lugares claves, además de cuatro grupos de reacción conformados por cerca de 600 efectivos, entre policías, militares y agentes de tránsito. Le puede interesar: Atentos: los cuatro riesgos a los que se podría exponer en la noche de Halloween Desde el Puesto de Mando Unificado de la Secretaría de Seguridad hará monitoreo constante a la jornada con más de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias. Villa señaló que uno de los objetivos principales será evitar actos de “indisciplina social” asociados a las llamadas “rodadas” o concentraciones masivas en vías públicas, tal como ha sucedido en años anteriores.

El año pasado, para las mismas épocas, las autoridades realizaron 15 operativos para prevenir rodadas ilegales. Como resultado, se impusieron 1.253 comparendos a motocicletas, de las cuales 427 fueron inmovilizadas, y 87 comparendos a vehículos particulares, con 23 carros inmovilizados. “No vamos a permitir desórdenes ni comportamientos que afecten la convivencia. Habrá autoridad y presencia institucional en las calles”, recalcó el secretario.