Más de 1.300 uniformados y funcionarios de la Alcaldía de Medellín garantizarán la seguridad durante Halloween

A pocas horas de iniciar Halloween, el tradicional Día de los Niños, la Alcaldía de Medellín anunció un amplio dispositivo de seguridad para garantizar una jornada tranquila en todos los barrios de la ciudad.
Según el secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, Manuel Villa, 1.350 funcionarios de la Policía Metropolitana y la Alcaldía estarán desplegados este 31 de octubre en distintos puntos estratégicos.
“De manera articulada con la Policía, la Secretaría de Movilidad y el Ejército, se han dispuesto medidas para que los niños puedan disfrutar en familia con total normalidad en los parques y centros comerciales”, explicó Villa.
Lea más: Más que pedir dulces: estos son cinco planes imperdibles de Halloween en Medellín