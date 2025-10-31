Adulta mayor perdió la vida tras ser abandonada en una isla desierta por un crucero

Una tragedia conmueve a Australia luego de que Suzanne Rees, una pasajera de 80 años, falleciera tras ser abandonada accidentalmente en una isla deshabitada del norte de Queensland durante una excursión del crucero Coral Adventurer.

Según relató su hija, Katherine Rees, la familia participaba en una caminata por la isla Lizard, una de las paradas del viaje de 60 días alrededor de Australia, cuyo costo superaba los 50.000 dólares. Durante la excursión, las altas temperaturas afectaron a la mujer, quien decidió regresar sola al punto de partida mientras el resto del grupo continuaba el recorrido. Sin embargo, el crucero zarpó sin advertir su ausencia.

“Por lo poco que nos contaron, parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Mi mamá murió sola, sin nadie a su lado. No puedo entender cómo permitieron que esto pasara”, declaró su hija a medios locales.

De acuerdo con The Guardian, la tripulación del Coral Adventurer no realizó un recuento de pasajeros antes de abandonar la isla. La ausencia de Rees fue notada recién cinco horas después, cuando no se presentó a la cena. En ese momento, el personal del barco avisó a las autoridades y regresó al lugar en una embarcación más pequeña para iniciar la búsqueda.

Siete miembros de la tripulación participaron en el operativo nocturno con linternas, aunque la visibilidad era limitada. Al día siguiente, un helicóptero de Nautilus Aviation localizó el cuerpo sin vida de la mujer.

Katherine Rees describió a su madre como “una mujer activa, sana y amante del senderismo”, y exigió que se determine la responsabilidad de la empresa en el hecho. “Espero que la investigación revele qué debió hacerse para salvar su vida”, afirmó.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) abrió una investigación para establecer si la compañía incumplió protocolos de seguridad y control de pasajeros. La familia, por su parte, exige justicia y transparencia, asegurando que la tragedia pudo haberse evitado con una supervisión adecuada.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

