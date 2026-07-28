Parecía escena de película: 7 vehículos involucrados en choque múltiple en Medellín quedó registrado en video

Una presunta suma de factores habría causado una colisión múltiple en el Occidente de la ciudad, que se hizo viral en las redes. Según las imágenes difundidas por la cuenta de Instagram mpcars_oficial, por lo menos siete vehículos –cuatro automóviles y camionetas, dos motos y un camión– se habrían visto involucrados en una seguidilla de accidentes. De acuerdo con la información del video, y los propios comentarios de los internautas, el incidente se presentó en el sector conocido como la Loma de Pajarito en la comuna de Robledo. Lea también: Murió arrollado por un tren mientras viajaba en una balinera en Puerto Triunfo En la pieza audiovisual se ve inicialmente a cuatro automotores colisionados. Posteriormente, empiezan a aparecer otras dos motos que terminan en el piso. Además, un camión también parece afectado por la situación. Para rematar, el conductor de una quinta camioneta termina colisionando junto a los demás automotores. Al parecer, el motivo del incidente tendría que ver con la empinada loma del sector, pero también un presunto reguero de algún material combustible o aceite que volvió “jabón” esta vía. Los motociclistas resultaron afectados. De hecho, se ve a uno de ellos deslizarse por varios metros luego de haber sufrido una caída. En los comentarios se dio un debate entre internautas, no solo por los motivos que causaron el incidente, sino también por la falta de medidas de seguridad de los involucrados para no acrecentar la situación. Este diario intentó corroborar con las autoridades de Medellín la veracidad del suceso, pero ante la falta de una fecha precisa del incidente, no se pudo indagar más por el mismo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas