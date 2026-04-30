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Video | Dos capturados tras persecución policial en Medellín: habían robado en dos barrios el mismo día

Ambos tienen antecedentes judiciales, incluso, uno de ellos portaba un brazalete electrónico en el pie.

  • Los dos capturados tras la persecución en Medellín. Uno de ellos quedó lesionado por la caída en la moto. FOTOS Alcaldía de Medellín.
    Los dos capturados tras la persecución en Medellín. Uno de ellos quedó lesionado por la caída en la moto. FOTOS Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
30 de abril de 2026
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Dos delincuentes, en un mismo día en Medellín, fueron capturados por la Policía tras robar primero en El Poblado y luego en Laureles en medio de una persecución. Según versiones oficiales, ambos ya habrían cometido varios hurtos en la ciudad.

La alerta llegó al centro de control y monitoreo de la Policía Metropolitana, y desde allí inició el seguimiento con cámaras de seguridad a los dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta negra.

Lea más: Atención: dos capturados y un herido en tiroteo a las afueras de Puerta del Norte en Bello

Luego una patrulla motorizada fue notificada de la situación y empezó el seguimiento. En un momento del video se puede observar cómo los hombres, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, emprenden la huida e incluso por poco causan un accidente. Metros después y por la velocidad con la que iban, se estrellaron, y allí fueron capturados.

Uno de los ladrones quedó lesionado y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial. Cuando lo revisaron se dieron cuenta que tenía un brazalete electrónico en el pie.

Entérese: Cayeron “Las Tinderianas”: A punta de drogas le robaron $400 millones a gringos en Medellín

Ambos, de acuerdo con la Policía, presentan antecedentes judiciales y tendrán que responder por los delitos de hurto agravado, falsedad marcaria y fuga de presos.

“Estos bandidos se creen muy valientes para robar e intimidar a los ciudadanos, pero cuando se enfrentan a la autoridad ahí sí son cobardes. Que les caiga todo el peso de la ley y que les quede claro: en Medellín los vamos a perseguir sin descanso y uno a uno van a ir cayendo”, dijo Manuel Villa Mejía.

A una de las víctimas le devolvieron sus pertenencias

Paola Leal iba a recoger a su hija con autismo al instituto donde actualmente estudia y tiene sus sesiones de terapia. Cuando iba por la glorieta de Santa Gema, en Laureles, fue abordada por estos dos hombres quienes le robaron su celular y una cadena.

Lo más delicado es que, según ella, no es la primera vez que le roban en ese mismo punto: días atrás, también ahí, le robaron otra cadena. Para su fortuna, estos últimos elementos hurtados sí fueron recuperados.

“Gracias a la reacción de la Policía pude recuperar mis objetos robados. La invitación es a que sigan denunciando este tipo de robos. Así se puede intervenir de manera oportuna”, dijo.

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