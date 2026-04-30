Video | Dos capturados tras persecución policial en Medellín: habían robado en dos barrios el mismo día

Dos delincuentes, en un mismo día en Medellín, fueron capturados por la Policía tras robar primero en El Poblado y luego en Laureles en medio de una persecución. Según versiones oficiales, ambos ya habrían cometido varios hurtos en la ciudad.
La alerta llegó al centro de control y monitoreo de la Policía Metropolitana, y desde allí inició el seguimiento con cámaras de seguridad a los dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta negra.
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Luego una patrulla motorizada fue notificada de la situación y empezó el seguimiento. En un momento del video se puede observar cómo los hombres, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, emprenden la huida e incluso por poco causan un accidente. Metros después y por la velocidad con la que iban, se estrellaron, y allí fueron capturados.