Elecciones: Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, así puede consultar el puesto de votación

A un mes de la jornada donde se celebrara la primera vuelta presidencial, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó el informe sobre el censo electoral habilitado para ejercer su derecho al voto el próximo 31 de mayo.

De acuerdo con la entidad, hay un total de 41.421.973 colombianos habilitados para sufragar en los comicios presidenciales, de los cuales 1.414.661 ciudadanos corresponde a compatriotas que residen en el exterior.

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Entre ese número de ciudadanos habilitados, la mayoría son mujeres pero por poca diferencia. 21.298.492 personas habilitadas para ir a las urnas son del sexo femenino mientras que 20.123.481 son hombres.