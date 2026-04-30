Luis Díaz, figura en el equipo ideal de la semana de Champions tras su exhibición en París vs. PSG

Pese a la ajustada derrota del Bayern Múnich por 5-4 ante el PSG, la actuación individual del atacante guajiro Luis Fernando Díaz, de 29 años, en el Parque de los Príncipes no pasó desapercibida para la Uefa.
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El extremo colombiano, figura con el equipo alemán, autor de un golazo y generador de un penalti, fue incluido oficialmente en el equipo ideal de la semana, este jueves 30 de abril, tras los duelos de ida de las semifinales de la Champions League 2025/26.