Medellín tiene 12 zonas rojas por inseguridad y otras 18 en riesgo: ¿cuáles son y por qué preocupan?

El Concejo se “prendió” esta semana por un dato revelador: Medellín tiene hoy 12 zonas rojas estructurales, es decir, puntos con problemas como deterioro del espacio público, la inseguridad, el auge de economías informales e ilegales, la habitabilidad en calle, la explotación de niños y el deterioro ambiental.
Según el concejal Andrés Rodríguez, citante del debate, esta problemática se ha extendido a la Avenida de Greiff, El Raudal, la Plaza Botero, el Parque de Bolívar, Prado Centro, los bajos de la estación Prado, El Chagualo, las cercanías a la Plaza Minorista, Barrio Triste y La Bayadera en el Centro. También aparecen ahora Barrio Caribe y el Barrio Antioquia.