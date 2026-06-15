Argentina debuta y Messi inicia su último Mundial, 20 años después de su primer gol

El debut de Argentina frente a Argelia, este martes a las 8:00 p.m. con transmisión de DirecTV, Caracol, RCN y Disney+, tendrá un significado especial para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste comenzará el que todo indica será su último Mundial y lo hará rodeado de dos hitos que resumen la magnitud de su carrera. El primero tiene relación con una fecha imborrable en la historia del fútbol argentino. Este 16 de junio se cumplen exactamente 20 años del primer gol de Messi en una Copa del Mundo, una anotación que marcó el inicio de una leyenda que terminaría alcanzando la cima en Qatar 2022.
Aquel tanto llegó en Alemania 2006, cuando Messi apenas estaba a días de cumplir 19 años. José Pekerman le dio ingreso en el minuto 75 del partido contra Serbia y Montenegro, reemplazando a Maximiliano Rodríguez. Argentina ya dominaba ampliamente el encuentro, pero el joven atacante del Barcelona aprovechó cada minuto para demostrar por qué era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial.
Primero asistió a Hernán Crespo para el cuarto gol argentino tras una brillante acción por la banda izquierda. Luego, a dos minutos del final, llegó el momento que quedaría grabado para siempre. Tras una combinación entre Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Crespo, Messi recibió dentro del área, controló y definió de pierna derecha ante la salida del arquero Dragoslav Jevric para sellar el 6-0 definitivo.
Fue el primer gol mundialista de una carrera que terminaría convirtiéndolo en el máximo referente de la historia de la Selección Argentina.