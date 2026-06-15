FIFA se echa para atrás y autoriza el español en las ruedas de prensa del Mundial tras la polémica

La FIFA incorporó el español entre los idiomas disponibles en el sistema de traducción de las ruedas de prensa del Mundial 2026. Los periodistas ya pueden formular preguntas en español y seguir las intervenciones mediante ese canal de traducción.
Después de varios episodios que generaron críticas entre periodistas y aficionados hispanohablantes, la FIFA rectificó su postura y permitirá el uso del español en todas las ruedas de prensa oficiales del torneo, incluso en partidos disputados en Estados Unidos en los que no participen selecciones de habla hispana.