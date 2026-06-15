FIFA se echa para atrás y autoriza el español en las ruedas de prensa del Mundial tras la polémica

La FIFA incorporó el español entre los idiomas disponibles en el sistema de traducción de las ruedas de prensa del Mundial 2026. Los periodistas ya pueden formular preguntas en español y seguir las intervenciones mediante ese canal de traducción. Después de varios episodios que generaron críticas entre periodistas y aficionados hispanohablantes, la FIFA rectificó su postura y permitirá el uso del español en todas las ruedas de prensa oficiales del torneo, incluso en partidos disputados en Estados Unidos en los que no participen selecciones de habla hispana.

Entérese: ¿Prohibido hablar en Español? FIFA causa polémica por limitar el idioma en ruedas de prensa del Mundial La decisión fue adoptada el pasado domingo 14 de junio y se mantendrá durante el resto de la Copa del Mundo, según confirmó el diario español El País. La FIFA, sin embargo, no realizó ningún anuncio oficial sobre el cambio de criterio. Hasta ahora, la disponibilidad de idiomas dependía principalmente de las lenguas oficiales de las selecciones participantes y del inglés como idioma de trabajo del torneo. Eso significaba que, salvo excepciones, el español solo estaba habilitado cuando jugaban equipos como México, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador o Paraguay. Con la modificación implementada por la FIFA, el español quedó incorporado entre los canales de traducción disponibles en las conferencias.

La incorporación del español supone un cambio en el funcionamiento de las ruedas de prensa respecto a las jornadas anteriores, cuando la ausencia de traducción para ese idioma había generado cuestionamientos entre medios de comunicación de España y América Latina. Con la incorporación del nuevo canal, los periodistas hispanohablantes pueden realizar preguntas en castellano y seguir las respuestas a través del sistema de traducción habilitado por la organización. Le puede interesar: ¡Agéndese! Programación del Mundial hoy 15 de junio: partidos, horarios y dónde verlos

Polémica en la FIFA por limitar el español en ruedas de prensa del Mundial

La polémica había estallado durante las comparecencias previas al encuentro entre Brasil y Marruecos, cuando periodistas fueron impedidos de formular preguntas en español a los jugadores debido a la ausencia de traductores habilitados para ese idioma. Los casos involucraron a futbolistas como Achraf Hakimi, Vinícius Júnior y Frenkie de Jong donde las intervenciones en español fueron “prohibidas”. Lea también: ¿Código secreto? El curioso tablero que usó Japón en el Mundial para cambiar su juego ante Países Bajos

La situación generó desconcierto porque el Mundial se disputa en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Además, el español es el idioma oficial de México y una de las lenguas más habladas en Norteamérica. De acuerdo con los datos citados por medios internacionales, cerca de 57 millones de personas hablan español en Estados Unidos, lo que convierte a ese país en uno de los mayores territorios hispanohablantes del mundo.