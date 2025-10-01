Mientras Colombia pierde 113 mil hectáreas de bosque, Cornare logró contener la deforestación, ¿cómo lo hizo?

Colombia vivió en 2024 un repunte alarmante de la deforestación: el país perdió más de 113 mil hectáreas de bosque, frente a las cerca de 80 mil reportadas el año anterior. En contraste, el Oriente antioqueño mostró un comportamiento distinto, al cerrar el año con 343 hectáreas taladas, menos del 0,5 % del total nacional, según la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).
La diferencia es significativa. Mientras Antioquia aportó más de siete mil hectáreas al saldo nacional, Cornare logró consolidarse como una de las jurisdicciones con menores tasas de pérdida de bosque en el país. La explicación se encuentra en una estrategia ambiental construida a lo largo de más de una década, que ha combinado áreas protegidas, acuerdos comunitarios, restauración y control institucional.
El director general de Cornare, Javier Valencia González, subrayó la importancia de estos resultados: “Muy positivas noticias para la región Cornare. En Colombia pasamos de 80.000 hectáreas deforestadas a 113.000 hectáreas en 2024. Para el departamento de Antioquia fueron 7.120 hectáreas deforestadas y de ellas 343 en el área de Cornare. Es una disminución importante que estamos presentando nosotros en la jurisdicción Cornare. Ello representa el 0.5% de la deforestación en el orden nacional y el 4.8% en el orden departamental”.