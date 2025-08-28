¿Cómo influyó el cambio climático en el huracán Katrina? Aparece nueva evidencia 20 años después

El 29 de agosto de 2005, cuando el huracán Katrina tocó tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos, no solo destruyó ciudades y vidas, dejó grabada en la memoria global la imagen de una Nueva Orleans sumergida bajo el agua y un país incapaz de proteger a los más vulnerables. Dos décadas después, las cifras siguen siendo abrumadoras: más de 1.800 muertos, un millón de desplazados y pérdidas económicas que superaron los 160.000 millones de dólares. Pero hoy, al conmemorarse veinte años de aquel desastre, la ciencia confirma con claridad lo que en ese momento apenas se intuía: que el cambio climático ya estaba intensificando los huracanes del Atlántico y Katrina fue uno de sus primeros avisos.

Los nuevos datos de Climate Central revelan que la tormenta alcanzó su máxima fuerza, con vientos de 282 kilómetros por hora, sobre aguas que estaban en promedio 0,9 grados más cálidas debido al calentamiento global. Ese exceso de calor multiplicó por 18 la probabilidad de que se presentaran las condiciones oceánicas que dieron a Katrina su poder devastador. Según el Dr. Daniel Gilford, meteorólogo y científico del clima de la organización, “ya en 2005, el cambio climático influía en los huracanes del Atlántico y sus impactos. Si Katrina se hubiera formado con el clima actual, probablemente habría sido aún más potente”.

El hallazgo sintetiza dos décadas de avances en la ciencia de atribución climática, que hoy permite cuantificar con rigor cómo la acción humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos. En ese sentido, cada décima de grado de calentamiento oceánico, señalan los expertos, aumenta la probabilidad de tormentas más violentas y agrava la amenaza del aumento del nivel del mar.

Ahora bien, la devastación no fue solamente meteorológica. Katrina abrió las compuertas de un drama social y racial largamente incubado, ya que cuando los diques de Nueva Orleans colapsaron y el 80% de la ciudad quedó bajo el agua, las comunidades afroamericanas y de bajos ingresos cargaron con el mayor peso. Muchas familias no tenían seguros contra inundaciones ni ahorros para reconstruir. El resultado fue un éxodo masivo que redujo drásticamente la población negra de la ciudad. Un estudio reciente de HousingNOLA muestra que dos décadas después la brecha en propiedad de vivienda entre hogares blancos y negros se mantiene en un 14%, y que los costos de seguros y energía continúan presionando a los hogares con menos recursos. Así que la tormenta, en lugar de ser un evento pasajero, se convirtió en un parteaguas que reconfiguró el mapa demográfico y económico de la región.