Detienen en Bogotá al comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército: esto se conoce del caso

El general Samuel Salinas Valencia, actual comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, fue requerido por unidades de la Policía Nacional durante la mañana del 15 de octubre en un puesto de control rutinario en Bogotá, mientras se desplazaba de civil hacia una reunión institucional.
Durante el procedimiento, los vehículos del oficial fueron detenidos y uno de los policías le solicitó su documento de identidad. Al realizar la verificación, las autoridades informaron que existía un requerimiento judicial por un presunto desacato a una tutela emitida por un despacho judicial, hecho que habría ocurrido cuando el general se desempeñaba como director de Sanidad del Ejército Nacional.